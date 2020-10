Thudo Multimedia giành hai giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) năm 2020 diễn tại Hà Nội vào ngày 18/10/2020 có 27 doanh nghiệp công nghệ có các giải pháp công nghệ số xuất sắc nhất đã được Ban tổ chức lựa chọn vinh danh tại “Hạng mục Sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số”.

Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó Tổng giám đốc Thudo Multimedia lên nhận giải thưởng tại lễ trao giải Vietnam Digital Awards (VDA) năm 2020.

Ở lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin có 4 giải pháp được vinh danh, trong số đó có hai giải pháp do Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Thủ Đô (Thudo Multimedia) phát triển đã đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu”.

Đó là hai giải pháp: Bản quyền nội dung số Sigma DRM và Truyền dẫn độ trễ thấp Sigma Low-latency. Cả hai giải pháp này đều do các kỹ sư của Thudo Multimedia nghiên cứu và phát triển, thực sự là các giải pháp công nghệ Make in Vietnam, do người Việt làm chủ công nghệ. Cả hai giải pháp đều đã được triển khai vào thực tế cho các đối tác trong và ngoài nước đạt hiệu quả cao, có nhiều ưu điểm so với giải pháp mua của các hãng công nghệ toàn cầu, nhưng với chi phí thấp hơn hẳn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng giám đốc Thudo Multimedia: Việc Việt Nam có thể làm chủ được hai giải pháp Sigma DRM và Sigma Low-latency sẽ giúp cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng Internet, các đài truyền hình, báo điện tử, truyền thông đa phương tiện không những có thể nhanh chóng xây dựng, làm chủ hệ thống kỹ thuật bằng giải pháp của trong nước, mà hơn nữa sẽ giúp đảm bảo an ninh mạng. Trong điều kiện các dịch vụ trên môi trường Internet ngày càng nhiều, đòi hỏi băng thông ngày càng lớn, nhưng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin còn đang còn mới mẻ.

“Việc các kỹ sư Việt Nam làm chủ được hai công nghệ này giúp chúng ta có thể xây dựng và làm chủ toàn bộ giải pháp truyền hình từ đài phát đến thiết bị thu, đặc biệt là Sigma DRM sẽ giúp cho Việt Nam có thể giải quyết được vấn nạn vi phạm bản quyền trên mạng Internet cho ngành truyền hình, xuất bản điện tử, là nền tảng để các nhà phát triển nội dung bảo vệ được tài sản của mình. Ngoài ra, Sigma DRM còn là giải pháp để bảo mật cho các nội dung riêng như dữ liệu video của các camera an ninh tại nhà dân, các trung tâm điều hành thành phố thông minh…”, ông Nguyễn Ngọc Hân phát biểu.