Thực phẩm có thể ngăn ngừa đau khớp và nhức mỏi?

Các khớp của chúng ta có thể phải chịu áp lực của tác nhân gây căng thẳng, vì chúng trải qua quá trình hao mòn và viêm nhiễm toàn thân. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì sức khỏe của các khớp để trở nên năng động và ngăn ngừa té ngã, tàn tật. Hai vấn đề phổ biến nhất xảy ra với các khớp là thoái hóa hoặc bị viêm.

Chế độ ăn uống lành mạnh đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị vấn đề rối loạn khớp. Nó bao gồm các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe khớp thông qua việc cải thiện sụn, dây chằng, gân và các yếu tố khác của sức khỏe khớp. Một chế độ ăn uống cân bằng không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn giúp giảm viêm gây đau nhức khớp.

Canxi

Đây là khoáng chất chính để duy trì sức khỏe tốt của xương và dây chằng. Bên cạnh đó, canxi còn điều chỉnh lưu lượng máu và phản xạ cơ bắp. Khi nhu cầu canxi không được đáp ứng thông qua thức ăn, cơ thể bắt đầu khai thác nguồn dự trữ của xương. Điều này dẫn đến xương yếu và thậm chí có thể dẫn đến loãng xương.

Canxi có thể được cung cấp thông qua các nguồn sữa và các sản phẩm từ sữa như pho mát hoặc sữa chua; và các loại thực phẩm như rau xanh, hạt vừng, cải bó xôi, đậu nành nấu chín và quả sung khô.

Vitamin D

Cơ thể cần vitamin D để hấp thụ canxi từ thức ăn. Mặc dù ánh sáng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin chính nhưng chúng ta có thể nhận được các chất dinh dưỡng từ thực phẩm như lòng đỏ trứng, nấm khô, cá béo.

Chất béo tốt

Một sai lầm mà đa số mọi người mắc phải là tránh chất béo. Một số chất béo tốt bao gồm dầu lọc, bơ ghee, quả hạch, các loại hạt, dừa, quả bơ.

Thực phẩm ngừa viêm nhiễm

Viêm là nguyên nhân hàng đầu gây ra đau khớp nên phải thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm chống viêm trong chế độ ăn uống của bạn để có thể giúp chống lại nó.

Tỏi: Tỏi giàu chất diallyl disulfide, một hợp chất chống viêm giúp hạn chế hậu quả của các cytokine tăng viêm. Do đó, tỏi có thể giúp kháng viêm. Các nghiên cứu cho thấy nó thậm chí có thể ngăn ngừa tổn thương sụn do viêm khớp.

Hành tây: Giống như tỏi, hành tây và tỏi tây có đặc tính chống viêm và nên được ăn sống như một phần của bữa ăn hàng ngày.

Nghệ: Nghệ là thực phẩm chống viêm phổ biến do tinh chất curcumin trong nghệ là chất có hoạt tính chống viêm.

Thực phẩm giàu axit béo omega-3.

Vitamin C: Vitamin C hỗ trợ các khớp khỏe mạnh và tránh các tình trạng viêm như viêm khớp. Bạn có thể nhận được vitamin C trong các loại thực phẩm như cam, chanh, ớt chuông đỏ, xoài và ổi.

Polyphenols: Đây là những chất chống oxy hóa làm giảm viêm khớp và trì hoãn sự phân hủy sụn. Chúng cũng làm tăng sức mạnh xương của bạn. Các loại trà, đặc biệt là trà xanh, ô long, hoặc trà đen, là những nguồn Polyphenols tốt.

Axit béo omega-3: Axit béo omega-3 giúp giảm viêm và độ cứng của xương và dây chằng. Cá béo như cá hồi và cá ngừ là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tốt nhất. Các nguồn axit béo omega-3 tự nhiên khác là hạt lanh, hạt chia và quả óc chó.