Thực hư việc bình luận 'bisou' để kiểm tra tính an toàn của tài khoản Facebook

Sáng 14/3, tại Việt Nam xuất hiện chiêu thức "comment bisou để biết Facebook bạn có ổn không" được nhiều tài khoản sử dụng.

"Cảnh báo. Fb đang quét và khóa rất nhiều tài khoản, tương tác giảm nhiều. Nhấn bisou. Ra chữ Đỏ Fb an toàn. Đen ... Nghỉ!", đang là trang thái được nhiều người dùng Facebook chia sẻ trên trang cá nhân và các hội nhóm bán hàng.

Thông điệp được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội.

Thông điệp trên được lan truyền nhanh chóng sau khi mạng xã hội lớn nhất thế giới bị gặp sự cố tối 13/3, được cho là tồi tệ nhất mà Facebook từng gặp.

Rất nhiều người dùng đã bình luận kèm từ khóa "bisou" (nghĩa là "hôn" trong tiếng Pháp) để thử xem tài khoản Facebook của mình có an toàn không. Do đây là tính năng đặc biệt dùng để bày tỏ cảm xúc của Facebook, nên đương nhiên "bisou" sẽ hiện đỏ, nhưng chính điều này lại đem lại sự phấn khích cho người viết nó.

Vì vậy không biết điều đó có tác dụng, thật giả thế nào, người dùng Facebook "thả sức" comment bên dưới, thậm chí còn kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia.

Tuy nhiên, mục đích của trào lưu này chỉ là để tăng tính tương tác cho tài khoản Facebook.

Thực tế, không chỉ gõ từ khóa "bisou", nhiều từ khóa khác cũng tạo hiệu ứng tim bay khiến người thực hiện cảm thấy thích thú như: "xoxo", "hali".

Những hiệu ứng thú vị khác tương tự "bisou" người dùng Facebook có thể thử dùng là "high five", "BFF", "Best wishes", "you got this", "you’ve got this", hay "you can do it". Để tạo hiệu ứng tung bóng hoa chúc mừng tạo không khí rộn ràng, người dùng Facebook có thể sử dụng các từ khóa "chúc mừng", "Congrats", "Felicitaciones", "Felicidades", "Félicitations", "Grattis", "Tahniah", "Tebrikler".

Ảnh chụp màn hình một tài khoản câu view, câu tương tác bằng chiêu trò "bisou".

Theo các chuyên an ninh mạng, những chiêu trò trên chủ yếu để câu like, tăng tương tác, thường được những người bán hàng online, chạy quảng cáo Facebook lợi dụng. Vì vậy người dùng cần cẩn thận, tránh hành động vô tình bị lợi dụng.

Năm 2018, sau khi có thông tin Facebook gặp sự cố rò rỉ thông tin của 50 triệu tài khoản, cộng đồng mạng tại Việt Nam cũng từng rộ lên thông tin kiểm tra bảo mật tài khoản bằng cú pháp BFF tường nhà mình. Nếu hiển thị màu xanh thì Facebook an toàn, còn nếu màu đen là Facebook không an toàn.

Liên quan đến sự cố gặp phải hôm qua (13/1), ngày 14/3, Facebook cho biết đang trong quá trình sửa chữa, một số tài khoản đã đăng tải được trạng thái cá nhân, gửi được tệp tin trong Messenger và đăng nhập tài khoản bình thường. Mạng xã hội Instagram cũng đã hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sự cố này vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Quân Nguyên