Thực hư tin 'phơi nhiễm HIV vì bị người lạ chích kim tiêm' ở TP.HCM

Liên quan đến việc gần đây trên mạng xuất hiện thông tin về 2 vụ việc người dân bị người lạ chích kim tiêm khi đang di chuyển tại Khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1), Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM đã nắm được các thông tin đăng tải trên mạng.

Theo thông tin được lan truyền, các nạn nhân đã điều trị phơi nhiễm HIV và trình báo công an địa phương. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, không có cơ quan công an địa phương nào nhận được đơn trình báo của nạn nhân.

Hai chủ tài khoản đăng tải bài viết về sự việc cũng nghe thông tin từ người khác, chứ không phải là nạn nhân.

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh, người dân nên thận trọng khi tiếp nhận thông tin, không chỉ nghe kể mà lan truyền thông tin, gây hoang mang cho cộng đồng.

Những ai đăng tải thông tin thất thiệt sẽ bị xử lý theo quy định. Nếu người dân bị xâm hại về sức khỏe, tinh thần, cần trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.

(Nguồn: vietnamplus)