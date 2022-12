Thực hư thông tin 'ẩu đả do chèn lốt' tại Móng Cái, Quảng Ninh

(VTC News) -

Tối 13/12, thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), vụ ẩu đả tại khu vực Trạm cân Cảng cạn ICD Thành Đạt (khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái) không liên quan đến việc tranh chấp, "chèn lốt" trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Cụ thể, sáng 12/12, tại khu vực trên, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện 2 người đàn ông đang ẩu đả, gây mất an ninh trật tự.

Vụ ẩu đả tại khu vực Trạm cân Cảng cạn ICD Thành Đạt không liên quan đến việc tranh chấp, chèn lốt. (Ảnh cắt từ clip)

Hai người này khai nhận là Phạm Đức Cường (SN 1975 trú khu 2, phường Ka Long, Móng Cái) và Trần Văn Diện (SN 1966, trú khu 3, phường Hải Hòa, Móng Cái).

Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản, điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Theo lời khai của Phạm Đức Cường, sáng 12/12, tại Trạm cân Cảng cạn ICD Thành Đạt (lối ra bàn cân), Cường cho ô tô vào cân hàng xong đi ra để xếp lốt chờ xuất hàng. Khi Cường đi ra thì xe máy của Trần Văn Diện đang dựng tại lối ra. Lúc này, Diện đang ngồi trên xe.

Phạm Đức Cường yêu cầu Trần Văn Diện đánh xe ra. Lúc đó có xe container đi vào lối cổng xuất hàng, Phạm Đức Cường lùi lại để tránh thì va vào xe máy của Trần Văn Diện khiến xe máy của Diện bị đổ. Sau đó, 2 người giằng co và to tiếng cãi nhau, xảy ra ẩu đả. Ngay lúc đó, anh Đại (anh trai Diện) từ ngoài chạy vào can ngăn.

Xét thấy hành vi gây rối trật tự trong khu vực cửa khẩu lối mở, tổ công tác lập biên bản vi phạm và xử phạt Phạm Đức Cường 4 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, sáng 13/12, một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm clip vụ đánh nhau tại km3+4 đính kèm với lời dẫn “ẩu đả do chèn lốt”. Lực lượng liên ngành tại lối mở cầu phao tạm Km3+4 đã họp kiểm điểm sự việc trên, đồng thời kiểm tra rà soát lại quy trình "xếp lốt" tại lối mở này.

Tổ liên ngành khẳng định không có hiện tượng "chèn lốt" hoặc mua "bán lốt" trên lối mở như thông tin trên một số trang mạng đã đưa.