Thua 'Voi Bản Đôn', "Nàng Tiên Hoa' Dương Hoàng Yến bị loại khỏi 'Ca sĩ mặt nạ'

Tập 10 The masked singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 tiếp tục mang đến những tiết mục ấn tượng. Trong tập này, Voi Bản Đôn kết hợp cũng rapper OgeNus qua bản hit triệu view My everything. Sau màn biểu diễn, Tóc Tiên khẳng định: “Bạn có thể giấu được tất cả mọi thứ nhưng có một thứ không thể giấu được đó chính là lửa nghề”. Đồng quan điểm, Trấn Thành tiếp lời: “Đây là nghệ sĩ rất yêu nghề và em đã tìm được con đường rất hiệu quả, thông minh để đến với trái tim khán giả nhanh nhất”.