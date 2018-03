Thua trận ra quân V-League, HLV Miura chê thậm tệ sân Thanh Hóa

(VTC News) - HLV Toshiya Miura không hài lòng với điều kiện thi đấu ở sân Thanh Hóa trong trận đấu mà đội bóng của ông nhận thất bại sát nút.

Trong trận đấu ra mắt V-League, HLV Toshiya Miura không thể giúp CLB TP.HCM có điểm trước đội chủ nhà FLC Thanh Hóa. Đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh nhận thất bại với tỉ số 0-1 với bàn thua duy nhất ở phút 70.

Thua trận nhưng HLV Miura đánh giá cao màn trình diễn của các học trò. Ông cho rằng các cầu thủ TP.HCM chơi tốt nhưng không gặp may mắn.

"Chúng tôi chơi với 8 cầu thủ mới. FLC Thanh Hóa là đội bóng mạnh và được dẫn dắt bởi 1 HLV đẳng cấp nhưng chúng tôi vẫn chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi vẫn thấy những điểm tích cực ở đội bóng", nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ.

HLV Miura không hài lòng về điều kiện thi đấu ở sân Thanh Hóa.

Điều khiến HLV Miura không hài lòng ở trận đấu này là điều kiện cơ sở vật chất và công tác tổ chức của sân Thanh Hóa. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho rằng đó là 1 trong những nguyên nhân khiến TP.HCM không thể thi đấu với phong độ tốt nhất.

"Cả hai đội đều cố gắng nhưng mặt sân không được tốt. Trong hiệp hai, trước bàn thua, tôi thấy cầu thủ của mình gặp chấn thương và đó là điều tôi không mong muốn", ông cho biết.

"Không khí ở đây rất thú vị khi có rất nhiều khán giả đến sân. Thêm nữa là tôi được gặp lại những gương mặt tôi từng huấn luyện ở tuyển quốc gia nhưng có một số điều tôi không hài lòng.

Điều kiện của sân Thanh Hóa như phòng thay đồ, công tác an ninh, việc khán giả ở quá gần đường đi cầu thủ là những điều cần phải cải thiện. Có thể vì lý do an ninh và cơ sở vật chất ấy mà Thanh Hóa không được tổ chức các trận đấu AFC Cup tại đây".

Đến sát giờ thi đấu HLV Miura mới ra sân.

Ban huấn luyện của TP.HCM trông như đội tuyển Việt Nam với HLV Miura và các trợ lý Trần Hùng Cường, Martin Forkel, Lư Đình Tuấn, Võ Văn Hạnh.

HLV người Nhật Bản liên tục ghi chép.

HLV Miura hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng không đánh giá cao điều kiện thi đấu ở sân Thanh Hóa.

