Thừa Thiên - Huế xét nghiệm sàng lọc COVID-19 vùng trọng điểm trên toàn tỉnh

(VTC News) -

Ngày 1/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế ra công văn thượng khẩn gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 vùng trọng điểm trên toàn tỉnh.

Theo đó, để kịp thời phát hiện ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng và kiểm soát tốt, tránh lây lan, Sở Y tế tổ chức lấy mẫu tầm soát COVID-19 tại các vùng trọng điểm ở các huyện/thị xã/thành phố (sau đây gọi chung là huyện).

Đối tượng lấy mẫu gồm: Hộ gia đình ở gần các chốt kiểm soát y tế, mỗi hộ lấy 1 mẫu (người có giao lưu, đi lại nhiều nhất); tiểu thương tại các chợ đầu mối, chợ trung tâm (chọn người có tiếp xúc nhiều khách hàng hoặc tiếp xúc với nhiều lái xe đường dài để giao nhận hàng); dọc quốc lộ 1A; tuyến đường tránh Huế; đường Hồ Chí Minh (nhân viên cây xăng, nhân viên quán ăn, nhân viên gara sửa xe ô tô dọc tuyến, mỗi điểm lấy 1 mẫu, chọn người có giao tiếp nhiều).

50% tiểu thương tại chợ đầu mối Phú Hậu thuộc diện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. (Ảnh: Đào Hằng - Thu Hồng)

Số lượng lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ở các huyện đồng bằng là 150 - 200 mẫu/huyện; ở Nam Đông và A Lưới là 100 mẫu/huyện.

Riêng các chợ sau sẽ xét nghiệm 50% tiểu thương (dự kiến khoảng 1.000 test): Chợ Đông Ba, chợ An Cựu và Đầu mối Phú Hậu do Trung tâm Y tế TP Huế thực hiện; chợ Phú Bài do Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ thực hiện và chợ An Lỗ do Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thực hiện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định dừng tiếp nhận công dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đối với công dân đã rời khỏi các tỉnh thành trên kể từ ngày 31/7 trở về trước, tỉnh sẽ tổ chức đón và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị công dân tỉnh nhà đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 tạm thời không rời khỏi nơi cư trú và thực hiện tinh thần "ai ở đâu ở đấy" theo chỉ đạo của Thủ tướng cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Đến thời điểm này, số người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về Huế và đang cách ly tập trung là hơn 10.000 người. Riêng số người từ các địa phương trên về tỉnh trong ngày 31/7 là khoảng 1.700, các khu cách ly đang quá tải.

Theo rà soát tổng hợp mới nhất của Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên - Huế, chỉ riêng tại TP.HCM, đến nay có khoảng 50.566 lao động là người Thừa Thiên - Huế đang làm việc.