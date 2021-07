Thừa Thiên Huế phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 7/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Huế đấu tranh làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng Interner có tổng số tiền cá cược gần 100 tỷ đồng.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Châu Văn Bin. (Ảnh: CACC).

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/7, các đơn vị phối hợp phá chuyên án “đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng và bắt giữ Châu Văn Bin (SN 1984), Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1983), Trần Quang Tùng (SN 1984) và Nguyễn Văn Tú (SN 1989, cùng trú TP Huế.

Theo điều tra của cơ quan công an, Châu Văn Bin quản lý sử dụng một tài khoản cấp cao Super 8KN0 tại trang cá độ bóng đá bong88.com. Sau đó, Bin phân chia trang này thành nhiều cấp, rồi cấp lại cho đại lý cấp dưới là Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

Lệ sau đó tiếp tục cấp lại trang cá độ bóng đá cho Tùng và Tú để thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc cho các con bạc qua mạng Internet. Tính từ tháng 4 đến nay, Bin, Lê, Tùng và Tú tổ chức cho con bạc đánh bạc với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.