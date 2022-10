Thừa Thiên - Huế cấm lưu thông trên quốc lộ 1A, dân đưa ô tô lên cầu chạy lụt

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, hiện nay, trên QL1, đoạn đi qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Km 829 gần cầu vượt Thủy Dương, Km 867 bắc hầm Phước Tượng, nước ngập sâu khoảng 50 - 60cm, lực lượng CSGT Công an các huyện và Phòng CSGT Công an tỉnh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuần tra, hướng dẫn giao thông. Lực lượng chức năng cũng đặt biển cấm các xe lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.