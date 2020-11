Thua đá bóng, gọi anh tới đánh bạn chấn thương mũi: Trường nhờ công an điều tra

Như VTC News đưa tin, ngày 7/11, em T.Q.B. và em Đ.H.C., học sinh lớp 8 một trường THCS ở quận Tân Phú (TP.HCM) bị một nhóm người vây đánh trên đường đi đá bóng về. Trong đó em B. bị đánh chấn thương mũi và gò má, còn em C. bị đánh vào đầu liên tiếp bằng mũ bảo hiểm.

Sau vụ việc, nhà trường đã làm việc với phụ huynh em B. và ra quyết định kỷ luật một học sinh khác là người đã gọi nhóm côn đồ đến đánh em B. và em C.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cho biết, do sự việc xảy ra ngoài phạm vi trường học, ngoài giờ học nên trường không kiểm soát được, vượt quá thẩm quyền của nhà trường. Do vậy, trường chỉ đưa ra hình thức kỷ luật đối với học sinh của trường còn những đối tượng khác trường nhờ công an vào cuộc điều tra, xử lý.

Trả lời VTC News, chị Nguyễn Bảo Vân, mẹ của em B. cho biết: “Nhà trường đã có hướng xử lý sau khi có thông báo của phụ huynh, trường cũng làm tốt công tác quản lý học sinh trong nội bộ trường, sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài nhà trường nên khó quản lý, đối học sinh của trường đánh B., trường đã xử lý nghiêm”.

Biên bản làm việc giữa Công an Phường Sơn Kỳ và phụ huynh các em học sinh liên quan vụ việc (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Liên quan tới vụ việc, Công an phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) đã có buổi làm việc với phụ huynh của những em học sinh liên quan, phối hợp xử lý và giáo dục các em để tránh sự việc lần 2. Những đối tượng khác, không phải học sinh được cho là “giang hồ”, cơ quan chức năng sẽ điều tra và xử lý trong thời gian tới.