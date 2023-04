Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ xe tông tử vong CSGT và 2 người dân

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 293 về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An.

Công điện nêu rõ, khoảng 16h ngày 21/4, tại tuyến đường ĐT 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xảy ra vụ ô tô BKS 49C-296.01 (do đối tượng nghi chở ma túy điều khiển) đâm vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cú tông khiến Thiếu tá thuộc Đội CSGT, Công an huyện Đức Hòa và 2 người dân tử vong.

Nhằm khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, không để xảy ra các trường hợp tương tự, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn nêu trên. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sỹ đối với Thiếu tá CSGT đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vụ tai nạn nêu trên và thực hiện các chế độ, chính sách đối với gia đình của Thiếu tá theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải toàn ngành và các Sở Giao thông Vận tải địa phương cùng với lực lượng CSGT và công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc; trong đó tập trung chỉ đạo việc ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Trưa 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án “Giết người” liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 21/4 tại Tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Công an kiểm tra phương tiện phát hiện 5kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy dạng đá và 4 bánh nghi là heroin. Lực lượng chức năng đã khám xét các địa điểm có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ thêm 3 người, thu giữ 1kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy dạng đá và 14 bánh nghi là heroin. Trước đó, lúc 16h50 ngày 21/4, tại Tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ô tô bán tải hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 49C-296.01 tông thẳng vào lực lượng chức năng dù đã có yêu cầu dừng xe. Hậu quả, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa tử vong và 2 người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng.

