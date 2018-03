Thủ tướng yêu cầu trình phương án đấu giá biển số xe trong tháng 3

(VTC News) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cần khẩn trương trình Chính phủ phương án đấu giá biển số xe trước 15/3/2018.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới (21/2/2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng trong những ngày Tết, vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra còn nhiều, số người chết còn cao, còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia còn xảy ra ở nhiều nơi, cả đô thị và nông thôn; tai nạn cháy, nổ còn nhiều.

Một số vi phạm quy định về mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo; một số địa phương còn xảy ra đốt pháo nổ; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới.

Bộ Công an cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; phân luồng, điều tiết không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm, các thành phố lớn; đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng đánh bạc dưới mọi hình thức.

Bộ Công an cần khẩn trương trình Chính phủ phương án đấu giá biển số xe trước 15/3/2018.

Từng bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, tổng công ty hoàn thành việc xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 theo từng quý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý, trình Chính phủ trong tháng 3/2018; nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ này cần chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/3/2018 về việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề về: Giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng lao động; phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân trong tháng 2 năm 2018.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng; tiếp tục các giải pháp khai thác thủy sản bền vững, ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp; khôi phục đàn gia súc, gia cầm bị thiệt hại do rét.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2018 về việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề về giải pháp tích tụ, tập trung đất đai đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Bộ Công Thương được giao đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Bộ Công thương cần chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2018 về việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề về: Giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu; giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; cơ hội và thách thức của các ngành nhiều lao động, đặc biệt là dệt may và giầy da trong cuộc cách mạng 4.0.

Bộ Xây dựng phải chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2018 về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

Công điện cũng nêu rõ nhiệm vụ của Bộ Tài chính là theo dõi chặt chẽ biến động giá cả, thị trường; trong quý I/2018, không tăng thuế, giá, phí các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do nhà nước quản lý; tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định về giá, phí, nhất là dịch vụ thăm quan, du lịch, dịch vụ trông giữ phương tiện.

Bộ Tài chính cần thực hiện các giải pháp điều hành thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả, giảm bớt tác động bất lợi của thị trường chứng khoán thế giới và khu vực…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp đồng bộ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại tệ, quản lý chặt chẽ giao dịch tiền điện tử; tiếp tục điều hành, phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng ngay từ đầu năm; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, giảm tiền mặt trong lưu thông.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm tải trọng phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội.

Bộ Giao thông Vận tải Khẩn trương quyết toán các dự án BOT, đề xuất mức thu phí phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu phí điện tử không dừng; phối hợp với lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự tại các trạm thu phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương trình ban hành Nghị quyết về triển khai đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 2 năm 2018; triển khai phương án mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; chuẩn bị nội dung Hội nghị về logistics trong tháng 3/2018.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin về những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch. Nghiêm cấm việc thương mại hóa các lễ hội, tổ chức các hoạt động mang tính bạo lực, phản cảm.

Bộ này cần phối hợp quản lý chặt chẽ các dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội.

Bộ Y tế bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch, lễ hội; tiếp tục các giải pháp phòng chống tác hại của rượu bia.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu hụt lao động.

Công điện nhấn mạnh, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Cán bộ công chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

