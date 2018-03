Thủ tướng: ‘Vẫn còn hiện tượng vô cảm trước nỗi đau bệnh tật của người bệnh’

(VTC News) - Thủ tướng cho rằng, vẫn còn hiện tượng vô cảm trước nỗi đau của người bệnh, đây là những hành vi làm tổn hại đến y đức ngành y tế.

Vẫn còn vô cảm trước người bệnh

Ngày 24/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2018).

Thủ tướng nhắc lại lời của Bác Hồ cách đây 63 năm, “người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh và giữ sức khoẻ cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang” và khẳng định, 63 năm qua, ngành y tế Việt Nam đã có những bước phát triển, trưởng thành nhiều mặt và ngày càng lớn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: "Vẫn còn hiện tượng trong ngành y tế vô cảm trước nỗi đau bệnh tật của người bệnh". (Ảnh: VGP)

Năm 1954, chúng ta mới có 300 y bác sĩ thì đến nay chúng ta có 460.000 người trong ngành y tế, có 14.000 cơ sở khám chữa bệnh các hạng, có tỷ lệ bác sĩ/1 vạn dân đạt 8,2, cao hơn bình quân các nước ASEAN. Trình độ phát triển y tế chuyên sâu phát triển vượt bậc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc đổi mới trong quản lý bệnh viện, nhất là tự chủ tài chính, nâng cao đời sống của thầy thuốc, cán bộ y tế. Bệnh viện Chợ Rẫy có hơn 1,5 triệu lượt người đến khám và cấp cứu. Số giường bệnh nội trú trên 2.700 giường trong khi giường kế hoạch chỉ có 1.900 giường.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, bên cạnh đó những điểm sáng, ngành y tế cần thẳng thắn nhìn nhận còn không ít khó khăn, hạn chế, yếu kém cần khắc phục như vấn đề y đức, quá tải, lạm dụng kháng sinh và xét nghiệm, công tác quản trị bệnh viện, cải cách hành chính, công khai minh bạch, nhất là công tác quản lý trang thiết bị y tế, vấn đề quản lý thuốc và gần đây là vấn đề an ninh, an toàn trong các bệnh viện.

“Vẫn còn hiện tượng trong ngành y tế vô cảm trước nỗi đau bệnh tật của người bệnh. Đây là những hành vi không những làm tổn hại y đức mà còn trái với lời căn dặn của Bác Hồ thầy thuốc phải như mẹ hiền”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, ngành y tế, các địa phương, các ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Thủ tướng cho rằng ngành y tế cũng cần nỗ lực hơn nữa, tiến tới không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép trong các cơ sở khám chữa bệnh. Tập trung ưu tiên giải quyết giảm quá tải ở các bệnh viện đa khoa Trung ương, bệnh viện ung bướu, chấn thương chỉnh hình, nhi, tim mạch, phụ sản, đặc biệt là ở TP. Hà Nội và TP.HCM.

Những năm gần đây, Chính phủ đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho ngành y tế. Trong hoàn cảnh đất nước còn khó khăn, phải sử dụng, phát huy thật hiệu quả nguồn lực đầu tư cho ngành y tế, đặc biệt là các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, TP.HCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng 5 Bệnh viện Trung ương tuyến cuối để đưa các bệnh viện này vào hoạt động hiệu quả trong năm 2018.

“Tôi đã nói nhiều lần rằng, đây mới là cái vỏ mới của bệnh viện. Cái ruột, tức là chất lượng, uy tín của các thầy thuốc ở bệnh viện ấy cùng các trang thiết bị cần thiết mới quyết định số lượng bệnh nhân tới khám”, Thủ tướng chia sẻ và mong muốn phải đào tạo nguồn nhân lực tốt nhất để người bệnh biết rằng tới các bệnh viện mới cũng như tới Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai…

Xử lý nghiêm tình trạng bán thuốc giả

Điều trăn trở nữa mà Thủ tướng chia sẻ là vấn đề lạm dụng thuốc và kháng sinh. Nếu Việt Nam được cộng đồng thế giới đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế thì Việt Nam cũng được báo cáo là nơi có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương, ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của thầy thuốc và nhân viên của ngành y tế. (Ảnh: VGP)

Theo Thủ tướng, bài toán đặt ra là vận dụng những phương pháp, những cách làm mới để giảm thiểu tình trạng này. Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, Sở Y tế cần tham mưu đề xuất những chủ trương biện pháp tốt hơn nữa, sát hơn nữa để giải quyết tình trạng lạm dụng kháng sinh.

Thủ tướng cũng nhắc đến việc quản trị bệnh viện, bảo đảm an ninh an toàn trong bệnh viện, không để xảy ra những vụ việc không đáng có, trong đó sớm khắc phục một số tiêu cực trong một số bệnh viện như độc quyền cung cấp dịch vụ hậu cần bệnh viện như xe cứu thương, xe taxi, dịch vụ ăn uống, dịch vụ an ninh trong bệnh viện…

Thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương, ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của thầy thuốc và nhân viên của ngành y tế. Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an điều tra, xử lý nghiêm những hành động gây thương tích cho các cán bộ ngành y tế.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh khi nhiều nơi còn tình trạng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân xếp hàng dài. Một số bệnh viện còn yêu cầu tạm ứng lắt nhắt, gây nhiều phiền nhiễu cho bệnh nhân. Do đó, cần nhân rộng bệnh án điện tử, bác sĩ gia đình, sử dụng chung kết quả xét nghiệm…

Cần quản lý hiệu quả trang thiết bị y tế từ việc mua sắm, bảo dưỡng, vận hành, sử dụng, đồng thời tránh lạm dụng trong khám, điều trị bệnh. Không để thiết bị chất lượng kém vào các bệnh viện với giá cao.

Cần bảo đảm đủ thuốc chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn, không có đơn. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, cho lưu hành thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Quản lý chặt chẽ các nhà thuốc. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Vận dụng tốt hơn nữa y học hiện đại với y học cổ truyền...

Lưu Thủy