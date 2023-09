Thủ tướng và các đại biểu mặc niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini

(VTC News) -

Sáng 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Hà Nội và các nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai đêm 12/9, rạng sáng 13/9.

Thủ tướng và các đại biểu dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội và lũ quét tại Lào Cai.

Chiều 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tiếp đó, Thủ tướng tới Bệnh viện Bạch Mai, kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn, động viên các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, quy chế phòng cháy, chữa cháy với các chung cư mini, các khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tích cực nâng cao kỹ năng ứng phó, thoát hiểm khi có sự cố.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng phải xử lý ngay những vấn đề còn tồn tại, như hoàn cảnh gia đình các nạn nhân để hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần. Với những người đang bị thương, phải huy động lực lượng cứu chữa bằng được. Sau đó, rà soát lại để có hỗ trợ cho từng hộ gia đình, từng người.

"Cái gì cần phải làm, làm được thì mình làm hết sức", Thủ tướng nói.

Vụ cháy chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vào hơn 23h ngày 12/9.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m2, với địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ 400 m, được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân có 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Tại đây có khoảng 150 người dân sinh sống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Đại học PCCC... với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan các các nhà dân xung quanh.

Video: Chiến sỹ Cảnh sát PCCC đu dây cứu người kẹt trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Tối 13/9, bước đầu cơ quan điều tra xác định hỏa hoạn khiến 56 người tử vong (trong đó đã xác định được danh tính 39 nạn nhân) và làm 37 người bị thương.

Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Minh là chủ của chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy.

Còn tại Lào Cai, trận mưa lũ đêm 12/9 rạng sáng 13/9 đã khiến 4 người chết và 5 người mất tích, 5 người bị thương. Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, ước giá trị thiệt hại ban đầu về kinh tế trên 250 tỷ đồng.