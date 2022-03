Thủ tướng: Từng bước 'bình thường hóa' với dịch bệnh COVID-19

(VTC News) -

Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời gian tới, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng với dự báo diễn biến dịch bệnh sẽ tiếp tục phức tạp, khó lường, khó dự báo với biến chủng Omicron, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thời cơ và thuận lợi.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cũng không hoang mang, bám sát tình hình để có giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch tốt, tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, từng bước "bình thường hóa" với dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng nêu rõ tập trung thực hiện "đa mục tiêu" là tiếp tục ngăn chặn lây lan, tập trung kiểm soát rủi ro, giảm số ca chuyển nặng, giảm ca tử vong, không để quá tải hệ thống y tế; thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững; chăm lo an sinh xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Kiên trì, kiên quyết thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao, chuyển nặng, tử vong; thực hiện nghiêm và linh hoạt, hiệu quả công thức "5K+vaccine+thuốc điều trị+công nghệ+đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác".

Thủ tướng nhấn mạnh do kiểm soát tốt dịch bệnh nên việc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả tích cực trên tất cả các mặt và càng khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ này. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng nhấn mạnh cần thần tốc hơn nữa trong tiêm vaccine theo tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", trong quý I phải hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi (trừ các đối tượng chống chỉ định và chưa tới thời gian tiêm); hoàn thành việc tiêm mũi thứ 2 cho người từ 12-17 tuổi trong tháng 3; chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi; nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4 và các cháu dưới 5 tuổi…

Bộ Y tế khẩn trương cấp phép các loại thuốc phòng chữa bệnh bảo đảm an toàn, phù hợp tình hình, quy định và thông lệ quốc tế; chủ trì, tăng cường hướng dẫn các biện pháp điều trị tại nhà, tại cơ sở bảo đảm hiệu quả, không để quá tải hệ thống y tế, nhất là tầng 3, tập trung quản lý người có nguy cơ cao và người lao động.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các công nghệ phục vụ phòng, chống dịch dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư. Tăng cường hơn nữa ý thức của người dân để tự bảo vệ mình và gia đình, cộng đồng, đất nước, tiếp tục lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực trong phòng, chống dịch.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm quy định cụ thể về thời gian cách ly F0, F1; nghiên cứu công bố các chỉ số, số liệu liên quan phòng, chống dịch một cách cần thiết, hiệu quả, khoa học, phù hợp tình hình và thông lệ quốc tế; hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị thống nhất, hiệu quả…

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất quy định về xuất nhập cảnh phù hợp điều kiện mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn mở cửa trường học bảo đảm thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trên toàn quốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn về mở cửa du lịch từ ngày 15/3.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phòng, chống dịch là không có tiền lệ nên không cầu toàn, không nóng vội, bám sát tình hình để tiếp tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp.