Thủ tướng: Tin tưởng sẽ có 'Kỳ tích sông Lam' tại Nghệ An

(VTC News) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 - Xuân Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tâm đắc với thông điệp "Khát vọng Sông Lam" và tin tưởng sẽ có "Kỳ tích Sông Lam".

Hội nghị lần này đánh dấu mốc 10 lần tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư của tỉnh Nghệ An kể từ hội nghị đầu tiên vào năm 2009.

“Kỳ tích sông Lam”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tâm đắc với thông điệp "Khát vọng Sông Lam" và tin tưởng sẽ có "Kỳ tích Sông Lam".

“Đây là cơ hội tốt để Nghệ An tạo bước đột phá trong phát triển nếu tận dụng tốt các cơ hội trên cơ sở một chiến lược phát triển tốt, bài bản, tầm nhìn dài hạn. Để tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh phải có tư duy mới, cách làm mới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc nhở từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An phải tâm huyết với công việc, với tinh thần phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, trên tinh thần việc gì vướng mắc phải tìm cách tháo gỡ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho kết quả công việc.

“Tôi mong muốn các quý vị, nhà đầu tư, doanh nhân... đồng hành cùng với Chính phủ, tỉnh Nghệ An trong quá trình phát triển của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Thủ tướng nhắn nhủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị

Dự án đồng bộ, lan tỏa

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cho biết FLC đang triển khai thủ tục đầu tư vào 3 lĩnh vực lớn tại Nghệ An, bao gồm lĩnh vực du lịch với dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Nghệ An tại huyện Nghi Lộc; Lĩnh vực nông nghiệp với Dự án nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Tân Kỳ; và lĩnh vực khai thác khoáng sản với Dự án khai thác và chế biến đá tự nhiên tại huyện Tân Kỳ. Tổng vốn đầu tư các dự án trên 10 ngàn tỷ đồng.

Có hai yếu tố chính khiến FLC chọn Nghệ An là điểm đến tiếp theo trong hành trình đánh thức các vùng đất tiềm năng trên mọi miền đất nước, Chủ tịch Tập đoàn FLC khẳng định.

Yếu tố thứ nhất là tiềm năng phát triển của địa phương. Tỉnh Nghệ An sở hữu 82 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, cùng bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tổng hòa các thành tố kể trên làm nên một hệ sinh thái hoàn hảo để phát triển du lịch và nông nghiệp, dịch vụ công nghệ cao.

Yếu tố thứ hai, quan trọng hơn, chính là môi trường đầu tư. Với 9 giải pháp đồng bộ nhằm cải cách thủ tục hành chính, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp mà lãnh đạo Nghệ An đã khởi xướng và kiên trì triển khai trong suốt những năm qua đã đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ vị trí thứ 54 trong năm 2010 lên vị trí thứ 25/63 tỉnh thành trong năm 2016, cao nhất từ trước đến nay.

“Đến với Nghệ An, chúng tôi mang theo tâm thế đầu tư một chuỗi những dự án đồng bộ, có sức lan tỏa lớn về mặt kinh tế và xã hội.

FLC kỳ vọng sẽ được chứng kiến tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là những vấn đề liên quan thủ tục đầu tư; giải phóng mặt bằng; vấn đề tái định cư, chuyển đổi ngành nghề, đến vấn đề thông tin, tuyên truyền về dự án… Có như vậy, doanh nghiệp mới an tâm toàn lực đổ sức người, sức của vào xây dựng các dự án”, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

Hơn 13 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết Nghệ An đã và đang quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để đưa Nghệ An trở thành một địa chỉ tin cậy đối với các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn nhận được các ý kiến góp ý của các đại biểu, các nhà đầu tư để tỉnh làm tốt hơn nữa công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Mục đích chung là: Nhà đầu tư có lợi; tỉnh Nghệ An phát triển nhanh; con em Nghệ An có công ăn việc làm và thu nhập tốt; góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh; thực sự xứng đáng là trung tâm trên 10 lĩnh vực của khu vực Bắc trung bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án nông nghiệp công nghệ cao FLC, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Trên tinh thần thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, ông Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh Nghệ An cam kết triển khai đồng bộ 6 nhóm giải pháp phục vụ nhà đầu tư trong việc nâng cao ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, minh bạch và thông thoáng hóa thủ tục hành chính, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở mức cao nhất, cũng như chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án và ký kết 16 thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác đầu tư vào Nghệ An với tổng số vốn đăng ký là 13.152 tỷ đồng.

Nhã Phương