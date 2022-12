Thủ tướng thị sát các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Bình Dương

(VTC News) -

Sáng 3/12, đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Bình Dương. Thủ tướng đã thị sát một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Đầu tiên, Thủ tướng khảo sát và nghe báo cáo về dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một (Bình Dương) - Chơn Thành (Bình Phước). UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Dự án có tổng chiều dài 69km, từ nút giao Gò Dưa - TP.HCM đến Quốc lộ 14 - tỉnh Bình Phước. Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài 1,65km, đoạn qua Bình Dương dài 60,25km (đã đầu tư 14,5km với quy mô 6-8 làn xe) và đoạn qua Bình Phước dài 7km (chưa đầu tư).

Thủ tướng nghe báo cáo về tuyến đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Thủ tướng cũng khảo sát, nghe báo cáo về tuyến đường sắt Bàu Bàng (Bình Dương) - Thị Vải, Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu); quy hoạch tuyến Metro Suối Tiên - TP Mới Bình Dương - Bàu Bàng; điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và ga Dĩ An.

Thủ tướng đồng ý chủ trương giao UBND tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến Bàu Bàng - Cái Mép, gồm: Bàu Bàng - An Bình (Dĩ An), An Bình - Phước Tân (Biên Hòa) và Phước Tân - Cái Mép. Bộ GTVT đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 đoạn: An Bình - Phước Tân và Phước Tân - Cái Mép.

Với tuyến Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương, dự án đường vành đai 3 TP.HCM được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022. Chính phủ đã có nghị quyết xác định rõ tiến độ triển khai các nội dung công việc. Theo đó, phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023; 30/6/2026 hoàn thành.

Thủ tướng thị sát dự án tuyến Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương hiện có 2 dự án thành phần: Dự án thành phần đầu tư xây dựng dài 11,43km, tổng mức đầu tư khoảng 5.752 tỷ đồng. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tổng mức đầu tư khoảng 13.528 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng nghe báo cáo về tuyến đường Hồ Chí Minh và Khu công nghiệp Bàu Bàng; tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.