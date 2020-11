Thủ tướng Thái Lan dọa dùng biện pháp ‘thẳng tay’ với người biểu tình

"Chính phủ và các cơ quan an ninh liên quan cần thiết phải tăng cường các biện pháp với việc thực thi tất cả các luật liên quan chống lại những người biểu tình vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm các quyền và tự do của công dân khác", Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết hôm 19/11.

"Các cơ quan an ninh đã làm hết sức để đảm bảo an toàn công. Tất cả các biện pháp được thực hiện cẩn trọng và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Căng thẳng hiện nay có thể phát triển thành xung đột với các hành vi bạo lực. Nếu xu hướng này tiếp tục, nó sẽ gây tổn hại thêm cho đất nước và đem đến những rủi ro về an toàn công cộng, trong đó cả tài sản cá nhân của nhiều người dân", ông Prayuth Chan-ocha cho biết thêm.

Theo Thủ tướng Thái Lan, ông có thể thực hiện các bước cần thiết để mang lại “lợi ích tốt nhất cho đất nước và người dân Thái Lan".

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: Reuters)

Ông Prayuth Chan-ocha đưa ra tuyên bố mới nhất chỉ một ngày sau khi hàng nghìn người biểu tình ném sơn vào trụ sở cảnh sát. Những người biểu tình cho rằng, hành động này nhằm đáp trả cho việc cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay, làm hàng chục người bị thương hôm 17/11.

Theo đó, Trung tâm Y tế Erawan ở thủ đô Bangkok, cho biết ít nhất 41 người bị thương trong cuộc biểu tình hôm 17/11, bao gồm ít nhất 12 người bị bắn hơi cay và 5 người trúng đạn. Đây được coi là vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi phong trào biểu tình do thanh niên dẫn dắt khởi phát hồi tháng 7.

Đến nay, cảnh sát Thái Lan đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, giải tán người biểu tình như sử dụng vòi rồng, bắn đạn hơi cay. Hôm 17/11, cảnh sát lần đầu dùng nước phẩm màu phun vào những người biểu tình. Đồng thời, cảnh sát cũng đã sử dụng súng bắn đạn cao su để ngăn người biểu tình.

Những người biểu tình tại Thái Lan xuống đường nhiều tháng qua nhằm đòi hỏi một số yêu sách như thay đổi hiến pháp hay cải cách chế độ quân chủ. Người biểu tình cho rằng, chính quyền quân sự của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã tìm cách củng cố quyền lực, song ông bác quan điểm này và khẳng định sẽ không từ chức.