Thủ tướng: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không để thiếu năng lượng

Sáng 11/9, làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất là Tập đoàn không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo đúng tinh thần "năng lượng cho phát triển". Hiện, Tập đoàn đang đáp ứng 75% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng nhận định, dự báo sắp tới tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tiếp tục có thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, nhất là với ngành dầu khí trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, tư tưởng chỉ đạo là kết hợp hài hòa, hợp lý hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy đối ngoại, hội nhập; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nghiên cứu, thăm dò, khai thác dầu khí và chế biến, sản xuất các mặt hàng xăng dầu, hóa chất, xơ sợi…

Tán thành với các mục tiêu và nhiệm vụ mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xác định, Thủ tướng yêu cầu, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, xu hướng chuyển dịch năng lượng, cơ chế và chính sách còn hạn hẹp, thị trường bị ảnh hưởng, Tập đoàn cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp từng giai đoạn, từng năm, từng quý để sử dụng hiệu quả nguồn lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng cũng chỉ rõ mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng Tập đoàn Dầu khí là tập đoàn kinh tế lớn mạnh, hiệu quả, là doanh nghiệp chủ lực trong bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia, góp phần đắc lực, hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả, đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong sản xuất và kinh doanh, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng cho rằng, một doanh nghiệp mạnh, quan trọng của quốc gia không thể không đẩy mạnh đầu tư phát triển, nhưng phải bảo đảm đúng hướng, hiệu quả, cơ cấu lại sản xuất kinh doanh phù hợp diễn biến tình hình và nhiệm vụ. Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt, gây lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa thăm dò, khai thác dầu khí với bảo vệ lợi ích quốc gia, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là trên biển. Chủ động hơn trong sản xuất các trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tập đoàn. Bảo đảm bí mật, an ninh kinh tế theo quy định của pháp luật.

Trong tình hình biến động, nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, năng lực lực có hạn, trình độ chưa cao, yêu cầu cao, tiến độ kịp thời, phải lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm hiệu quả, tạo cảm hứng, động lực và điều kiện để tiếp tục làm việc khác.

Một nhiệm vụ khác được Thủ tướng nhắc tới là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kiên trì, kiên định những vấn đề mang tính nguyên tắc nhưng linh hoạt, sáng tạo, nghệ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.