Thủ tướng: Rút gọn về mặt thủ tục hành chính với vaccine trong nước

Sáng 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dứt khoát không để xảy ra khủng hoảng

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, tổ COVID cộng đồng đồng hành cùng Chính phủ trong thời qua thực hiện phòng, chống dịch, nhưng Thủ tướng cũng chỉ ra các hạn chế, bất cập mà các các cấp, các ngành, địa phương cần rút kinh nghiệm, khắc phục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng lưu ý, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, các tổ chức đảng, chính quyền các cáp, huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thống nhất lãnh đạo, chủ động, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, cơ quan không “chập chờn”, không nửa vời.

Các cấp phải giám sát, kiểm tra thực hiện các biện pháp đồng bộ từ trên xuống dưới, hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở phải là pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch; phải chấp hành nghiêm, đúng các quy định của Nhà nước, giãn cách phải thực sự là giãn cách; phải linh hoạt để bảo đảm các điều kiện thiết yếu. Ai vi phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật. Tình hình phức tạp phải phân tầng điều trị để giảm ca nhiễm nặng, giảm tối đa tử vong, không để thiếu nhân lực trang thiết bị y tế, nhất là ô xy, máy thở.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để, đồng bộ với mục tiêu không thay đổi, chống dịch hiệu quả để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Phát triển kinh tế-xã hội để phát triển đất nước, có nguồn lực cho chống dịch để bảo đảm cho người dân ấm no, hạnh phúc, an toàn.

Trong giai đoạn này, trên cả nước cần ưu tiên cho chống dịch, kiểm soát dịch, phải bám sát thực tiễn, do đó các cấp uỷ, chính quyền vận dụng tối đa khả năng để khôi phục sản xuất, kinh doanh. Những nơi an toàn, có điều kiện phải mở rộng với tinh thần “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Sản xuất tốt cũng là biện pháp cách ly, bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh dứt khoát không để xảy ra khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế-xã hội, khủng hoảng truyền thông. Cần nhận thức COVID-19 và những biến thể là căn bệnh thế kỷ tạm thời chưa có thuốc chữa, cho nên phải thích ứng trong điều kiện hiện nay; kể cả người đã tiêm vaccine cũng có thể mắc lại. Do đó công tác phòng là cơ bản, chiến lược, cùng với vaccine, cộng với ý thức của người dân và các biện pháp công nghệ.

"Đây là cuộc chiến trường kỳ, chúng ta chuẩn bị tâm thế, nguồn lực, biện pháp, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác bất cứ thời điểm nào; bình tĩnh, đồng thời phải sáng suốt, kiên trì, kiên định, cương quyết, linh hoạt, mềm dẻo tuỳ thời điểm", Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ, giải pháp, cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức thực hiện hết sức nghiêm túc, hiệu quả. Các cấp, các ngành phải tổ chức thực hiện tốt, trong phạm vi được phân cấp phải chịu trách nhiệm, cấp trên tăng cường giám sát, kiểm tra, chống tiêu cực, tham ô, tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Tổ chức thực hiện phải đúng quy định, đúng thẩm quyền, nguyên tắc, đã làm phải cương quyết, quyết liệt, làm có trọng tâm, trọng điểm.

Hỗ trợ tối đa người dân bị cách ly, phong toả

Theo Thủ tướng, khi giãn cách cần lưu ý hỗ trợ tối đa cho người dân khi cách ly, phong toả về lương thực, thực phẩm, các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống; phải đáp ứng các yêu cầu về y tế của mọi người dân mọi lúc, mọi nơi; bảo đảm các nhu cầu thiết yếu, chính đáng, hợp pháp. TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền đông Nam Bộ đang có dịch bùng phát mạnh mẽ phải giảm tối đa các ca tử vong; phong toả, cách ly phải triệt để, kết hợp các biện pháp khác để kiềm chế đỉnh dịch.

Quang cảnh cuộc họp Chính phủ sáng 30/7

Nhấn mạnh yêu cầu cần thay đổi chính sách ưu tiên về vaccine, Thủ tướng kêu gọi sự chia sẻ các tỉnh, thành phố ưu tiên vaccine cho TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh có nhiều khu công nghiệp... Mức độ ưu tiên phải tính toán phù hợp khả năng. TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có diễn biến phức tạp cần tăng cường bệnh viện hồi sức cấp cứu ở mức độ cao hơn; sự chuẩn bị phải sớm hơn, cao hơn, không để muộn và thấp hơn.

Tăng cường hơn nữa nguồn lực tư nhân về y tế, các cơ sở vật chất như khách sạn, nhà hàng… Các cơ quan chức năng quyết liệt đẩy mạnh hơn chiến lược vaccine, thúc đẩy ngoại giao vaccine; tổ chức tiêm vaccine kịp thời, hiệu quả và an toàn, không để lãng phí vaccine, thời gian. Tập trung thực hiện nhanh chóng, rút gọn về mặt thủ tục hành chính, để nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao, công nhận vaccine sản xuất trong nước. Đẩy nhanh, kịp thời, quyết liệt việc này để làm chủ vaccine ngừa COVID-19. Nghiên cứu sản xuất thuốc, nhập khẩu thuốc chống COVID-19; khuyến khích các cơ sở nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị bệnh COVID-19. Bộ Tài chính xem xét phân bổ tài chính cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần cân đối, tiết kiệm, nhất là tiết kiệm 10% chi tiêu thường xuyên, tiết kiệm 50% các kinh phí hội họp, công tác...

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tăng cường, tạo điều kiện, nâng cao tay nghề, đào tạo cán bộ y tế từ các khoa điều trị khác để bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, năng lực bảo đảm hồi sức cấp cứu. Không để xảy ra thiếu nguồn nhân lực hồi sức cấp cứu. Động viên, bảo đảm điều kiện làm việc đầy đủ cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên kỹ thuật; nghiên cứu hỗ trợ người lao động, người nhập cư tại TP Hồ Chí Minh... TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phải linh hoạt, chuyển hướng trạng thái nhanh chóng đáp ứng tình hình. Các địa phương được phân cấp phải khẩn trương, chủ động mua sắm các trang thiết bị y tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cả hệ thống chính trị nói chung, đồng bào, doanh nghiệp cả nước thời gian qua đã đồng hành Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện các nhiệm vụ được giao; đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội…