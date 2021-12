Thủ tướng: Rà soát lại việc bảo quản, tổ chức tiêm vaccine COVID-19

(VTC News) -

Ngày 2/12, phát biểu kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tác động tích cực tới phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các số liệu được báo cáo, phân tích tại phiên họp đã chứng minh rất rõ điều này.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ tiêm vaccine. Vaccine là giải pháp căn cơ, quyết định để kiểm soát dịch. Do đó, Thủ tướng lưu ý phải có kế hoạch rất cụ thể, chi tiết để bảo đảm tới giữa tháng 12, cơ bản tiêm đủ 2 mũi cho toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên; tiếp tục tiêm cho người từ 12 tuổi, xây dựng kế hoạch phù hợp và triển khai tiêm mũi thứ 3.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát lại việc bảo quản, tổ chức tiêm vaccine, thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, khắc phục các bất cập, sự cố xảy ra và làm tốt công tác truyền thông, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy việc sản xuất vaccine trong nước và nhập khẩu vaccine, tổ chức tiêm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả…

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiên trì thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số kết quả đạt được, như kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, thu đủ chi, xuất đủ nhập, xuất nhập khẩu đạt gần 600 tỷ USD, xuất siêu trở lại, các nhu cầu về năng lượng, lương thực, thực phẩm được đáp ứng đầy đủ, thị trường lao động từng bước phục hồi rất nhanh.

Một số vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm được giải quyết dứt điểm như đưa dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đi vào hoạt động, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý nhiều dự án thua lỗ, tổ chức tín dụng yếu kém.

Bên cạnh đó, các ý kiến tại phiên họp cũng thẳng thắn chỉ ra còn không ít hạn chế, bất cập. Dịch bệnh diễn biến còn phức tạp và dự báo có thể tiếp tục phức tạp với các biến chủng mới, số ca nhiễm mới và tử vong đang có xu hướng tăng, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng hơn vấn đề này, phải hết sức bình tĩnh, không lơ là, chủ quan cũng không lo sợ, hốt hoảng trong phòng chống dịch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, công thức, phương châm phòng chống dịch đã được đúc rút, tổng kết.

Kinh tế - xã hội còn tiềm ẩn một số vấn đề về nợ xấu, lạm phát, an ninh kinh tế, đầu tư công, rủi ro của thị trường bất động sản, chứng khoán. An sinh xã hội còn một số vấn đề cần tiếp tục khắc phục. Công tác quy hoạch, giải ngân đầu tư công còn chậm. An ninh, quốc phòng còn nhiều thách thức.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ. Trước hết, các bộ ngành, địa phương phải nắm chắc, bám sát thực tiễn, dự báo tốt tình hình, nhất là diễn biến dịch bệnh; kiên trì thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc của 6 Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1962 ngày 22/11 của Thủ tướng.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ cơ bản thống nhất những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.