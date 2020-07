Thủ tướng: Quyết liệt giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vị trí quan trọng của Đồng Nai, tỉnh có quy mô kinh tế hơn 17 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.300 USD. Do đó, việc xem xét, tháo gỡ các vấn đề đặt ra đối với địa phương trọng điểm như Đồng Nai là rất quan trọng.

Cú húych cho Đồng Nai phát triển cho năm nay là gì, Thủ tướng cho rằng, trước hết là dự án sân bay Long Thành với hạng mục giải phóng mặt bằng. Số vốn 23.000 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng của dự án là rất lớn, cần có biện pháp quyết liệt cho công tác này. Thủ tướng nêu rõ, cần xử lý dứt điểm vấn đề mặt bằng.

Thủ tướng làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Nội dung nữa được Thủ tướng đặt ra là “cao tốc Long Thành – Dầu Giây vướng mắc gì” cần xử lý, không để công trình dở dang kéo dài.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị tỉnh báo cáo tình hình chung về giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, biện pháp nào để đạt tiến độ giải ngân đề ra cho năm 2020.

Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ đã trực tiếp thị sát, kiểm tra việc thi công khu dân cư tái định cư xã Lộc An-Bình Sơn. Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phải lưu ý bảo đảm chất lượng, không để tình trạng “làm trước hỏng sau”.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ triển khai, yêu cầu sớm giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 6/2020 là 1.836 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch; ước giải ngân trong năm 2020, đạt trên 95% kế hoạch. Đối với vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án Cảng HKQT Long Thành lũy kế đến nay giải ngân được 1.827,4 tỷ đồng, đạt 10,1%.

Đồng Nai đã bàn giao 100% diện tích 2 khu tái định cư cho Ban Quản lý dự án để triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Khu vực ưu tiên (1.810 ha) bao gồm 630 ha đất của 1.007 hộ gia đình, cá nhân sử dụng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành đã hoàn thành công tác kiểm đếm. Phần còn lại là 1.180 ha của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

(Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích 282,35 ha, được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xây dựng mới 11 công trình xã hội, bao gồm: 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và 1 trụ sở UBND xã. Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 5.002 lô đất để giao cho các hộ gia đình, cá nhân, ngoài ra còn có quỹ đất để giao cho 3 cơ sở tôn giáo.

(Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tiếp tục tăng cường cán bộ biệt phái cho Long Thành để thực hiện hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ toàn bộ diện tích 5.000 ha trong năm 2020 nên nguồn vốn đã bố trí sẽ đồng loạt giải ngân trong năm 2020. Tỉnh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai để bảo đảm bố trí nguồn vốn kịp thời chi trả cho hộ dân khi bị thiếu.