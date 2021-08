Thủ tướng: Quyết không để khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế

(VTC News) -

Thủ tướng cho biết, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 với biến chủng Delta gây hậu quả nặng nề, tàn phá nhiều nước trên thế giới và nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Việc chống dịch lần này là chưa có tiền lệ, do đó phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

"Phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh. Nếu để kéo dài thì chống dịch không dứt điểm và kinh tế - xã hội cũng không thể phát triển được, không có nguồn lực để chống dịch. Chúng ta quyết tâm không để xảy ra khủng hoảng kinh tế, không để xảy ra khủng hoảng y tế" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, quyết không để khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số bài học kinh nghiệm quan trọng. Theo đó, lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, chuyên sâu, quyết liệt, mạnh mẽ và dứt khoát. Phải có sự vào cuộc của người dân, người dân ý thức, tham gia, ủng hộ, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn thì mới có kết quả, nơi nào người dân không ủng hộ thì không có kết quả, thậm chí thất bại.

"Chiến thắng hay không phụ thuộc vào lòng dân, sự tham gia của người dân có tính chất quyết định, người dân là chủ thể, là trung tâm của công tác phòng chống dịch. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một pháo đài, nhất là ở cơ sở, mỗi người dân là một chiến sĩ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, phải có sự phối hợp chặt chẽ, hài hòa, nhịp nhàng, linh hoạt, phù hợp tình hình, có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, tất cả vì sức khỏe nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Sự vào cuộc của Ban Dân vận, các Ban Đảng các cấp, của Mặt trận Tổ quốc là hết sức quan trọng. Phải chủ động bảo đảm hậu cần sẵn sàng ở mức cao nhất và có phương án phù hợp, khả thi, thực chất.

Đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp và có nơi nghiêm trọng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương căn cứ diễn biến thực tế để đánh giá, xác định tình hình cụ thể và có giải pháp ứng phó phù hợp theo Nghị quyết 86 của Chính phủ. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đây là ưu tiên số 1 trên phạm vi cả nước trong lúc này, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch.

Thủ tướng lưu ý, các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 phải ưu tiên cho công tác chống dịch, nhưng không có nghĩa là chỉ tập trung chống dịch, nơi nào an toàn vẫn phải duy trì sản xuất, sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác.

Khi quyết định thực hiện giãn cách xã hội thì phải thực hiện nghiêm, thực chất, đúng tinh thần “ai ở đâu ở đó”. Tranh thủ thời gian "vàng" giãn cách để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để lây lan rộng nên phải giãn cách xã hội trên phạm vi rộng. Phải luôn đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm việc phòng ngừa, phát hiện nhanh, xử lý sớm, chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn, sớm hơn một bước.

Thủ tướng nhấn mạnh, phòng chống dịch thì quan trọng nhất là chống lây nhiễm giữa người với người, kiểm soát được con người thì cắt được lây nhiễm.

Đối với từng vùng có nguy cơ rất cao, Thủ tướng đề nghị phải tiếp tục giãn cách xã hội theo phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn yêu cầu tại Chỉ thị số 16; tiếp tục phong tỏa chặt, cô lập, thu hẹp các vùng có nguy cơ, đặc biệt vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ); giữ vững, củng cố, mở rộng vùng xanh an toàn; đối với vùng xanh có thể giảm nhẹ các yêu cầu giãn cách (áp dụng Chỉ thị 15), song dứt khoát phải kiên trì các biện pháp như 5K, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Khi chưa có đầy đủ vaccine và thuốc điều trị thì phòng ngừa vẫn là chủ yếu, chiến lược. Chuẩn bị các phương án ứng phó dịch bệnh ở mức cao hơn.