Thủ tướng: Phú Thọ phải tự lực tự cường, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa

Chiều 3/9, sau lịch trình công tác dày đặc tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, định hướng thời gian tới, trao đổi, giải quyết các kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phải vươn lên mạnh mẽ, toàn diện hơn

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu, kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh Phú Thọ, đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của cả nước trong bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với Phú Thọ về bộ mặt nông thôn, thành thị ngày càng khang trang; đoàn kết, thống nhất được giữ vững; sự quan tâm, ưu tiên đầu tư cho y tế và giáo dục; công tác phòng chống dịch được làm tốt; phục hồi kinh tế - xã hội nhanh so với cả nước…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng kinh tế của Phú Thọ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lớn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa có đột phá; tăng trưởng các ngành chưa đồng đều; chưa tự cân đối được chi thường xuyên. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch sang kinh tế nông nghiệp còn chậm, cần toàn diện hơn. Tỉnh chưa thu hút được nhiều dự án lớn và nhà đầu tư có năng lực. Phát triển du lịch, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chất lượng chưa cao. Tỷ lệ đô thị hóa còn thấp.

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh cần cố gắng hơn. Doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, nhưng chủ yếu có quy mô nhỏ. Liên kết vùng và phát huy lợi thế so sánh còn hạn chế. Giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao. An ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội một số nơi tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Định hướng cho thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; vận dụng, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

"Phú Thọ phải tự lực tự cường, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa để trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc, nhất là phát triển nhanh, bền vững và tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, xứng đáng với vùng Đất Tổ", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, Phú Thọ phải tự lực tự cường vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa để trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ cần lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá, không trông chờ, ỷ lại, góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ. Trong công việc, suy nghĩ phải kỹ, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

"Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tỉnh phải phát huy tối đa lợi thế về truyền thống văn hóa, nguồn lực con người, tinh thần đoàn kết, vượt khó; phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ, ngành, địa phương để giải quyết các vấn đề đặt ra, cùng các địa phương trong vùng tạo đột phá trong giao thông kết nối vùng, phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cần tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Phú Thọ cần xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Mua thiết bị y tế hợp lý nhất chứ không phải rẻ nhất

Thủ tướng cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của Phú Thọ, yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ cùng Phú Thọ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn phát triển.

Trong đó, tỉnh Phú Thọ đề nghị Quốc hội, Chính phủ phân cấp, giao HĐND tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (đối với dự án có sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên), đất rừng (đối với dự án có sử dụng 50 ha đất rừng sản xuất, 20 ha đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trở lên); đồng thời ủy quyền cho UBND tỉnh một số nhiệm vụ liên quan công tác quy hoạch; điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm…

Thủ tướng đề nghị trước mắt, UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện theo quy định hiện hành; giao các Bộ liên quan nghiên cứu kiến nghị của Phú Thọ và các địa phương khác về các nội dung này trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Quy hoạch đô thị… và các văn bản quy phạm pháp luật, trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, cân đối nguồn vốn Trung ương và địa phương để triển khai một số dự án theo kiến nghị của Phú Thọ vào thời điểm phù hợp; nghiên cứu tiếp tục đầu tư cho Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng bằng nguồn vốn Trung ương, địa phương và nguồn lực xã hội hóa.

Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan khẩn trương xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì trình cấp có thẩm quyền quyết định với một số kiến nghị của tỉnh liên quan tới lĩnh vực y tế, trong đó có việc nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại các khoản vốn đầu tư cho các cơ sở y tế khi triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa (tổng nguồn vốn vay đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 2.500 tỷ đồng với lãi suất khoảng 10-11%, trong đó dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ là 1.447 tỷ đồng)…

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại câu chuyện "dao mổ y tế rạch 3 lần mới qua da" mà ông được trực tiếp lắng nghe tại hội nghị trực tuyến ngày 21/8 vừa qua. Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định về đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhưng cũng tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, năng động, "mua thiết bị y tế hợp lý nhất chứ không phải mua thiết bị rẻ nhất".

Với dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, cân đối, bố trí thêm kinh phí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, gồm cả vốn Trung ương và địa phương, triển khai ngay việc xây dựng 4 làn xe (hiện đang đầu tư giai đoạn 1 chỉ có 2 làn), thay vì đợi tới sau năm 2025 như dự kiến trước đây. Đồng thời, giao Phú Thọ, Tuyên Quang làm chủ quản đầu tư đoạn đường qua địa phận mỗi tỉnh, hoàn thành toàn dự án chậm nhất vào tháng 9/2023. Thủ tướng lưu ý bố trí các nút giao với đường cao tốc một cách phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả của các tuyến đường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.