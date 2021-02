Thủ tướng phê duyệt đề án lắp camera giám sát giao thông kinh phí 2.150 tỷ đồng

(VTC News) -

Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" từ năm 2021 đến năm 2025.

Đề án có mục tiêu nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông, bảo đảm việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành Công an. Hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an TP.HCM.

Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, dịch vụ của các đô thị thông minh kết hợp với hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều khiển giao thông...

Ảnh minh hoạ.

Đề án có 3 dự án thành phần, được triển khai từ năm 2021 – 2025 với tổng kinh phí 2.150 tỷ đồng. Dự án thứ nhất là đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera do Cục Cảnh sát giao thông làm chủ đầu tư. Đề án này có kinh phí khoảng 850 tỷ đồng.

Trung tâm dữ liệu này sẽ tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ trong và ngoài ngành, nhất là ngành Giao thông vận tải và Tài chính.

Ngoài ra còn có phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội và quản lý điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động giám sát biển số xe, giao thông thông minh,xử lý vi phạm, an ninh trật tự...

Trung tâm lưu trữ toàn bộ dữ liệu camera trên tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến cao tốc trên toàn quốc và các hệ thống camera tại các địa phương đã được đầu tư trang bị để kết nối vào hệ thống giám sát an ninh, trật tự an toàn xã hội và quản lý điều hành giao thông.

Dự án 2 là nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội với kinh phí đầu tư khoảng 650 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công an thành phố Hà Nội.

Dự án 3 là nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, với kinh phí khoảng 650 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công an TP.HCM.