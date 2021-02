Thủ tướng phát động Tết trồng cây, Phú Yên dự kiến trồng mới 15 triệu cây xanh

(VTC News) -

Sáng 20/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021 tại Phú Yên, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ phát động Tết trồng cây ở Phú Yên.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và nhân dân địa phương trồng cây tại phường Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Các huyện Tuy An, Sơn Hòa sẽ tổ chức trồng cây đồng thời với lễ phát động tại di tích lịch sử Thành An Thổ, xã An Dân (huyện Tuy An) - nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (huyện Sơn Hòa).

Sau ngày phát động, các huyện, thị xã còn lại của Phú Yên sẽ đồng loạt ra quân trồng cây.

Được biết, cùng với các địa phương trên cả nước, những năm qua tỉnh Phú Yên luôn quan tâm đến công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh tham gia. Trong giai đoạn 2016-2020, Phú Yên đã tích cực triển khai trồng rừng tập trung được hơn 32 nghìn ha, bình quân gần 6.500 ha rừng/năm; tỉ lệ che phủ rừng tăng từ 36,4% vào năm 2015 lên 45,09% vào năm 2020.

Năm 2021, thực hiện sáng kiến của Thủ tướng về việc trồng mới 1 tỷ cây xanh và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên xây dựng, triển khai Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, đồng thời khuyến khích các hộ gia đình tự trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh góp phần xanh hóa môi trường sống.

Đáng chú ý, kinh phí tổ chức buổi lễ phát động Tết trồng cây và triển khai Đề án trồng 15 triệu cây xanh sẽ được tỉnh huy động tối đa từ nguồn xã hội hóa.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT và các địa phương vận động mỗi người dân, mỗi gia đình trồng ít nhất một cây xanh tạo bóng mát, cây gỗ lớn, cây cảnh quan; chủ động xây dựng kế hoạch quản lý bền vững tài nguyên rừng và triển khai hiệu quả các nội dung tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nhất là trồng cây gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, mục tiêu của Đề án là trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh sẽ trồng 12 triệu cây trồng phân tán và 3 triệu cây trồng rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất mục đích gỗ lớn.

Theo ông Thế, việc trồng mới 15 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh thời gian tới là việc có ý nghĩa nhiều mặt, trong đó nhân dân sẽ là người được thụ hưởng, để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm no hạnh phúc hơn; đồng thời, lan tỏa tinh thần này, những việc làm tốt đẹp này đến đông đảo đồng bào, người dân các địa phương đối với phong trào trồng cây gây rừng trên cả nước.