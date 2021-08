Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa của Saigon Co.op

(VTC News) -

Tại Co.opXtra Phạm Văn Đồng, Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến khả năng cung ứng hàng hóa, suất ăn đến các khu cách ly tập trung và các gói an sinh xã hội của siêu thị.

Thủ tướng trực tiếp khảo sát suất ăn tại Co.opXtra Phạm Văn Đồng của Saigon Co.op.

Báo cáo với Thủ tướng tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức cho biết, Saigon Co.op hiện có gần 400 địa điểm phân phối tại TP.HCM, mỗi điểm có thể phục vụ 10.000 hộ, với 40.000 dân, trung bình 2.200 tấn hàng hóa mỗi ngày. Mỗi ngày, hệ thống Co.opmart cung cấp 80.000 suất ăn cho toàn thành phố, trong đó, Co.opXtra Phạm Văn Đồng tham gia khoảng 3.000 suất.

Thủ tướng khảo sát công tác phối hợp chuẩn bị hàng hóa cung ứng cho người.

Kết thúc buổi khảo sát, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Saigon Co.op trong công tác đảm bảo cung ứng hàng hoá thiết yếu, giúp người dân yên tâm trong cao điểm dịch bệnh hiện nay.

Ông Nguyễn Anh Đức cho biết thêm, cũng trong sáng nay, Saigon Co.op đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng Bộ đội thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải Quân để kịp đẩy nhanh tiến độ phục vụ một phần chương trình 1 triệu gói an sinh xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra giá cả hàng hóa siêu thị CoopXtra Phạm Văn Đồng của Saigon Co.op.

Các loại hàng hóa thiết yếu, phục vụ gói an sinh xã hội của Thành phố, gồm có: gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, hạt nêm, sữa... với tổng lượng dự kiến riêng của Saigon Co.op gần 200 tấn mỗi ngày, tương ứng với khoảng 40.000 phần quà. Với sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của quân đội, lượng hàng phục vụ gói an sinh xã hội do Saigon Co.op phụ trách, dự kiến sẽ được giao đến các đầu mối cần thiết, chỉ trong 70% tổng lượng thời gian, so với tiến độ dự kiến ban đầu.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải Quân cũng có kế hoạch tham gia hỗ trợ vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu giúp các hộ nông dân, tổ chức hợp tác xã địa phương các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng…. đến tổng kho Saigon Co.op, để kịp thời phân phối hàng hóa, giải cứu nông sản cho nông dân.

Lực lượng Bộ đội thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải Quân đã có mặt hỗ trợ tổng kho Saigon Co.op tại Bình Dương sáng 26/08/2021.

Trước mắt, Bộ tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải Quân sẽ phối hợp chặt chẽ với Saigon Co.op để giải cứu hàng trăm tấn chôm chôm giống Java của nông dân tỉnh Bến Tre. Mặt hàng chôm chôm Bến Tre này sẽ được bán tại toàn bộ hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên cả nước với giá bán quanh mức 12.000 đ/kg, người dân có thể đặt mua thông qua các đầu mối mua chung hoặc đặt hàng online tại các “vùng xanh”.