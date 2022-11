Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

(VTC News) -

Sáng 13/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 - 41 và các Hội nghị liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực, với sự tin cậy chính trị cao; giao lưu, tiếp xúc cấp cao được tăng cường. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước; phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Về phương hướng phát triển quan hệ song phương thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, sớm triển khai cung cấp ODA thế hệ mới; hợp tác ứng phó chống biến đổi khí hậu, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận với khoản hỗ trợ 10 tỷ USD mà Thủ tướng Kishida đã cam kết tại Hội nghị COP 26, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tiền tệ. Thủ tướng mong muốn Chính phủ Nhật Bản có các chính sách hỗ trợ cộng đồng hơn 400 nghìn người Việt Nam, trong đó có nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản; hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề; tạo thuận lợi hơn trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam.

Thủ tướng Kishida khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản với khu vực; khẳng định Nhật Bản mong muốn làm sôi động lại hợp tác ODA với Việt Nam, sẽ thúc đẩy để sớm triển khai khoản vay ODA thế hệ mới, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh; nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy xuất khẩu nông sản của cả hai nước, thông báo Nhật Bản sẽ chính thức công bố việc mở cửa thị trường cho quả nhãn Việt Nam trong tháng 11.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi và thúc đẩy tiến độ một số dự án quan trọng như dự án Trường Đại học Việt - Nhật, dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông và một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, nhất trí phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác đa phương như ASEAN, tiểu vùng Mekong, Liên hợp quốc và các hoạt động dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-ASEAN.

Trước khi bắt đầu cuộc gặp, hai Thủ tướng đã cùng nhau chụp ảnh trước Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.