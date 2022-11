Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Pháp.

(VTC News) -

Chiều ngày 28/11/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp và 10 năm Đối tác chiến lược trong năm 2023.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi và lời chào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Tổng thống Emmanuel Macron và các lãnh đạo cấp cao Pháp; chào mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa chúc mừng bà Elisabeth Borne được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Pháp, một thành viên quan trọng trong EU, đồng thời là đối tác chiến lược của Việt Nam và giữa hai nước có mối lương duyên về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Pháp đã hỗ trợ 5,5 triệu liều vaccine, góp phần giúp Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19.

Hai Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế đóng vai trò trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne chúc mừng những thành tựu phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam sau đại dịch COVID-19, đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả thông qua việc trao đổi đoàn các cấp, kể cả cấp cao, triển khai các cơ chế hợp tác hiện có và tăng cường các hoạt động hợp tác kỷ niệm cho các dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước năm 2023.

Hai Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế đóng vai trò trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp; chia sẻ và trao đổi về tình hình triển khai các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm trong quan hệ hai nước, đặc biệt là dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, sớm đưa đoạn trên cao vào khai thác thương mại trước cuối năm nay. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là năng lượng tái tạo; nhất trí thúc đẩy triển khai đầy đủ, hiệu quả để tận dụng các cơ hội to lớn của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Pháp tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản theo mùa của Việt Nam tiếp cận thị trường Pháp; đồng thời đề nghị Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ đầu tư song phương và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa - giáo dục, y tế giữa hai nước trong thời gian qua, đề nghị Pháp tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Pháp, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước; hỗ trợ Việt Nam trong việc trùng tu và bảo tồn các di sản văn hoáđược Unesco công nhận.Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Pháp tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19 để hội nhập thành công, góp phần phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hai nước.

Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao chính sách năng động của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và ủng hộ vai trò tích cực của Pháp nhằm ứng phó với các thách thức chung tại khu vực.Hai Thủ tướng tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Pháp đã vui vẻ nhận lời mời.