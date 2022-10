Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

(VTC News) -

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2022 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022.

Trước khi bắt đầu phiên họp, Chính phủ chúc mừng ông Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, đánh giá cao quá trình công tác, những đóng góp của ông Nguyễn Văn Thể trên cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, thành viên Chính phủ vào thành tựu chung của Chính phủ trong 2 nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng nêu rõ, với năng lực chuyên môn sâu, tâm huyết, chủ động, trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, ông Nguyễn Văn Thể đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị tin tương giao đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương là trọng trách nặng nề trong giai đoạn hiện nay; mong rằng, với sự hiểu biết, kinh nghiệm nhiều năm qua, ông Thể sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để ông Nguyễn Văn Thể tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành; mong ông tiếp tục dùng kinh nghiệm của mình giúp đỡ Bộ Giao thông Vận tải, phối hợp Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của mình.

Thủ tướng chúc mừng ông Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng nhấn mạnh, cách đây một năm, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Khi đó, chúng ta phải phải phòng chống dịch, vừa phải phát triển kinh tế-xã hội. Đến nay, nhìn lại 10 tháng qua, tình hình đã khác, có nhiều biến động so lúc xây dựng kế hoạch năm 2022 mà chưa lường hết được.

Chính phủ họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 nhằm rút ra kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo điều hành từ nay đến cuối năm 2022, bảo đảm mục tiêu đã đề ra theo tinh thần lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị đối với tình hình kinh tế-xã hội đất nước.

Thủ tướng mong các thành viên Chính phủ tập trung trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp báo cáo, nhận định, đánh giá tình hình để có các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp đồng thời thông qua Nghị quyết phiên họp để lãnh đạo, điều hành trong tháng 11 và 12, kết thúc năm 2022 thắng lợi, đạt các mục tiêu đề ra.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch đầu tư, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực với nhiều điểm sáng. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 2,89%. Các cân đối lớn được bảo đảm, thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt 103,7% dự toán, tăng 16,2%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 616 tỷ USD, tăng 14,1%, xuất siêu 9,4 tỷ USD, riêng tháng 10 xuất siêu 2,27 tỷ USD. An ninh lương thực được bảo đảm; cơ bản cung cấp đủ điện, xăng dầu. Cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,8% so tháng trước và tăng 10,2% so cùng kỳ.

Thị trường tiền tệ chủ động thích ứng với những biến động nhanh và mạnh hơn của thị trường quốc tế. Tỷ giá được điều hành phù hợp, bảo đảm nhu cầu ngoại tệ trong nước, duy trì dư địa điều hành.

Thủ tướng phát biểu tại phiên làm việc.

Sản xuất công nghiệp tiếp đà phục hồi. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định và có tăng trưởng. Thương mại, dịch vụ sôi động, phục hồi nhanh ở tất cả các ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ giữ xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước, tổng 10 tháng đạt gần 4,65 triệu tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế 10 tháng đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng 18,8 lần so cùng kỳ.

Vốn FDI thực hiện 10 tháng đạt 17,45 tỷ USD tăng 15,2%, góp phần giảm áp lực lên cán cân thanh toán quốc tế trong ngắn hạn và tăng năng lực sản xuất mới.

Nhiều vấn đề đột xuất được tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả: điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý; các cấp các ngành tập trung nguồn lực, cân đối đủ vốn cho các dự án, công trình quan trọng.

Những vấn đề thường xuyên, nhất là về an sinh xã hội, văn hóa, xã hội, thể thao, đối ngoại, quốc phòng an ninh được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động, quyết liệt xây dựng và thực hiện. Một số kết quả cụ thể: Đã ban hành 15/17 văn bản cụ thể hóa các chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP; giải ngân đạt gần 66,3 nghìn tỷ đồng; Thủ tướng đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương với tổng số vốn 147.138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án.

Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, hiện đã ban hành 68 văn bản quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Chính phủ, Thủ tướng cũng đã ký, ban hành 5 nghị quyết, 3 công điện, 1 chỉ thị, 2 thông báo và chủ trì 4 cuộc họp để chỉ đạo điều hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đôn đốc triển khai thực hiện. 63/63 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Hầu hết các địa phương đang xây dựng, hoàn thiện văn bản quản lý, điều hành. 52/52 địa phương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng năm 2022 và 2023, trong đó dự báo về tăng trưởng GDP năm 2022 hầu hết ở mức từ 7,5-8,2%, thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Trong đó IMF, Ngân hàng Standard Chartered, HSBC, Ngân hàng Singapore UOB dự báo mức tăng lần lượt là 7%, 7,5%, 7,6% và 8,2%.