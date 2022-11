Hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 14/10, chuyến thăm của Thủ tướng Jacinda Arden và đoàn đại biểu cấp cao New Zealand sẽ kéo dài 3 ngày với nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác thương mại, nông nghiệp, văn hóa thể thao,… giữa hai nước như: Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand, Kết nối Nông nghiệp New Zealand,…