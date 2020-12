Thủ tướng: Nhân dân còn bất an thì công an chưa hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 7/12, phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là sứ mệnh của lực lượng CAND.

Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước luôn xác định nhân dân luôn là trung tâm của mọi chính sách và các quyết định của Nhà nước, do đó, việc bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, là thước đo quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nơi nào nhân dân còn lo lắng, bất an thì nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng nhắc lại lời dạy của Bác Hồ “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, từ đó yêu cầu lực lượng công an phải làm tốt hơn nữa công tác dân vận, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thấy rõ được quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó tích cực tham gia ủng hộ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi nào nhân dân còn lo lắng, bất an thì nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Khẳng định, lực lượng CAND đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Thủ tướng cho rằng lực lượng CAND đã đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đặc biệt đã làm giảm 6,81% số vụ phạm pháp so với năm 2019; đây là chiến công ấn tượng của lực lượng CAND trong năm 2020, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh...

Về một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021, Thủ tướng nêu rõ, toàn lực lượng CAND phải phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế tại Việt Nam.

Lực lượng CAND cần tập trung cao độ mọi lực lượng, phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chức năng của lực lượng CAND, theo phương châm phòng dịch tốt hơn chống dịch; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tại các khu vực xuất hiện dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Thủ tướng yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng công an cũng phải giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động, chống phá của các thế lực thù địch và phần tử phản động.

Thủ tướng nhấn nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thủ tướng đánh giá cao mục tiêu làm giảm 5% số vụ phạm tội mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra; đây là mục tiêu quan trọng đòi hỏi lực lượng công an phải kiên trì thực hiện.

Thủ tướng lưu ý, lực lượng công an phải giải quyết tốt các loại tội phạm nổi lên hiện nay như tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, lừa đảo, mua bán phụ nữ, trẻ em và tội phạm mạng... Giải quyết tốt tin báo, tố giác tội phạm; thượng tôn pháp luật, không để xảy ra oan, sai; tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng lớn và các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo tham nhũng Trung ương theo dõi, chỉ đạo; góp phần duy trì khí thế mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn xã hội hiện nay.

Về trật tự, an toàn xã hội, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tiếp tục phấn đấu tiếp tục làm giảm số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; quản lý vật liệu nổ; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán vũ khí qua không gian mạng...

Thủ tướng cũng lưu ý, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đây là nhiệm vụ then chốt, giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tiêu cực, không để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng CAND.

Ngành Công an cần tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác củng cố lực lượng công an cấp xã; xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp đủ phẩm chất, trình độ, có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.