Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xông đất, chúc Tết lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Sáng 16/2/2018, (tức mùng Một Tết Mậu Tuất), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng và quận Hải Châu.

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những chiến công xuất sắc của lực lượng vũ trang Thành phố đã đạt được trong năm 2017 trên các lĩnh vực giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia.

Đặc biệt, vừa qua, lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp tốt với các đơn vị của Trung ương tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng.

Thủ tướng nhấn mạnh Đà Nẵng là địa bàn quan trọng, là trung tâm của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, do vậy cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục đề cao cảnh giác, tăng cường lực lượng theo đúng phương án đã được duyệt, phối hợp thật tốt với các đơn vị Trung ương để chủ động, kịp thời ứng phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và TP. Đà Nẵng.

Thủ tướng lưu ý các lực lượng vũ trang phải chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, bám cơ sở, nắm chắc tình hình ở mọi địa bàn và cùng với nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Để làm được điều đó, các đơn vị cần chú trọng xây dựng con người, phương tiện hiện đại, làm chủ khoa học công nghệ; chú trọng đào tạo cán bộ tốt phục vụ cho địa phương và cung cấp cán bộ nguồn cho Trung ương.

“Các đồng chí phải nắm chắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng vững mạnh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tốt nhất để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng, để du khách yên tâm khi đến du lịch tại thành phố”, Thủ tướng nói.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, trong không khí ngày đầu năm mới ấm áp, Thủ tướng tin tưởng các lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng sẽ khắc phục được những tồn tại, yếu kém, tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Đà Nẵng một năm mới an khang thịnh vượng, mọi nhà, mọi việc đều thành công và nỗ lực đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm 2018.

Cũng trong sáng cùng ngày, đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những thành tích toàn diện của quận đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng biểu dương sự tiến bộ của quận Hải Châu trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đạt cấp độ 2 và tiến tới sẽ là cấp độ cao hơn để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn quận Hải Châu tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết để xây dựng quận phát triển toàn diện, xứng đáng là quận trung tâm của Đà Nẵng, đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan môi trường và tích cực làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo.

Đến thăm cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phường Thuận Phước (quận Hải Châu), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phấn khởi trước kết quả đạt được của phường trên các lĩnh vực, đặc biệt mỹ quan đô thị, công tác dân phòng, trật tự an toàn xã hội, chính quyền đô thị đạt cấp độ cao.

Gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phường Thuận Phước, Thủ tướng mong muốn toàn phường Thuận Phước nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng phường phát triển mạnh về kinh tế-xã hội, trong đó có công tác xây dựng chính quyền điện tử đạt cấp độ cao hơn, có nhiều doanh nghiệp hơn trong năm mới.

L.Thủy