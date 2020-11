Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: UNCLOS 1982 là khuôn khổ cho mọi hoạt động trên biển

Phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ASEAN thể hiện nhất quán lập trường về Biển Đông, đề cao ý nghĩa Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

“Đề cao ý nghĩa của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), là khuôn khổ cho mọi hoạt động trên biển, chúng ta trông đợi sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Ngọc Anh.

Thủ tướng khẳng định, nhận thức được lợi thế và nguy cơ đặt ra với khu vực, ASEAN trên tinh thần tự cường, đã tỉnh táo và kiên định tiếp cận cân bằng và hài hòa, giữ vững vai trò trung tâm, không bị chao đảo, cuốn vào các dòng xoáy biến động thế giới và khu vực.

ASEAN thể hiện nhất quán lập trường nguyên tắc và cam kết mạnh mẽ xây dựng Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực và toàn cầu, trở thành vùng biển hòa bình và ổn định, an ninh và an toàn cho tự do lưu chuyển hàng hóa, nơi mà khác biệt, tranh chấp được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, nơi pháp luật được tôn trọng, tuân thủ và các giá trị chung được khẳng định.

Thủ tướng nhấn mạnh, hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển. Ổn định chỉ có được khi quan hệ quốc tế được duy trì dựa trên luật lệ, các quốc gia cùng tôn trọng, hiểu biết, đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong dẫn dắt các tiến trình đối thoại và hợp tác sâu rộng ở khu vực; gắn kết sự tham gia, đóng góp của các Đối tác vào các vấn đề thuộc quan tâm và lợi ích chung, ứng phó hữu hiệu với các thách thức.