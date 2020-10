Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An cần tạo cho được ‘kỳ tích sông Lam’

Tại Đại hội, Thủ tướng cho rằng, Nghệ An xác định khát vọng đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước thì phải làm cho được, biến khát vọng trở thành hiện thực sớm hơn kế hoạch để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới.

Thủ tướng nhấn mạnh: Nghệ An cần tạo được "kỳ tích sông Lam" mà cả nước đang mong đợi. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra định hướng phát triển trong 5 năm tới đối với tỉnh Nghệ An. Theo đó, Nghệ An cần hình thành được một tổ hợp nghiên cứu và chuyển giao khoa học đạt tầm cỡ quốc gia; mô hình tăng trưởng tối ưu với các đột phá về kinh tế, làm thật tốt công tác quy hoạch; quy hoạch phải tôn trọng các quy luật kinh tế - xã hội khách quan, nắm bắt các xu hướng và thành tựu mới của nhân loại, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển nhanh, cân đối và hài hòa; không làm méo mó các quy luật khách quan, nhất là quy luật kinh tế thị trường và các quy luật khách quan khác, làm mất đi tính cân đối của quá trình phát triển.

Mô hình tăng trưởng của Nghệ An phải phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế phát triển của tỉnh, chuyển dịch phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu và có tầm nhìn dài hạn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế hướng tới mục tiêu phát triển Nghệ An thành trung tâm tài chính thương mại du lịch - giáo dục đào tạo - khoa học, công nghệ - y tế - văn hóa, thể thao - công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị.

Nghệ An cần tập trung phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm, phát triển thành phố Vinh, Cửa Lò gắn với vùng Nam Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh. Nghệ An cùng Hà Tĩnh thảo luận tìm nguồn lực để phát triển 2 bờ sông Lam theo xu hướng đô thị hóa, xây dựng vùng Hoàng Mai gắn với Nam Thanh Hóa, Bắc Nghệ An, xây dựng thành phố Vinh thành đô thị thông minh, sáng tạo, khoa học công nghệ, thành phố trung tâm hội nhập hội tụ phát triển cả vùng Bắc Bộ.

Với vùng miền tây Nghệ An rộng lớn, hệ sinh thái đa dạng, thời gian qua, Nghệ An có những bước đi rất đột phá về thành công trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Nghệ An cần đầu tư nhân rộng diện tích áp dụng công nghệ cao trong toàn tỉnh, cần có các chính sách phát triển thỏa đáng trong nông lâm nghiệp, không để người dân giữa “kho vàng” mà vẫn nghèo.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong 5 năm qua, Nghệ An đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, giành được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế Nghệ An phát triển tích cực, đạt được những kết quả khích lệ, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân ước đạt 7,20%/năm; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44 triệu đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng nông nghiệp ở mức cao, đạt 4,65%/năm; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tiếp tục phát triển, đạt 12,8%/năm, tạo nền tảng tốt cho những năm tới.

Thu ngân sách của Nghệ An hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, gấp khoảng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kinh tế biển và vùng ven biển đóng góp lớn vào quy mô kinh tế của tỉnh (khoảng 56% GRDP)...

Bên cạnh những thành tựu mà tỉnh Nghệ An đạt được, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục để sớm đưa Nghệ An phát triển nhanh.

Thủ tướng nhấn mạnh, Nghệ An có những cán bộ nhiệt huyết nhưng chưa quyết đoán, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên môi trường đầu tư kinh doanh, cơ hội cho nhà đầu tư nhiều khi bị bỏ lỡ. Thủ tướng nhắc lại câu nói của một người bạn ở Nghệ An để nói về vấn đề trên: “Xã thì hiền, huyện không có quyền, tỉnh thì mở nhưng sở thì thắt lại”.

Thủ tướng lưu ý dù đạt được nhiều thành tựu nhưng tổng quát lại Nghệ An vẫn còn là một tỉnh nghèo, vẫn là tỉnh nhận trợ cấp ngân sách lớn, chưa có dự án động lực nên còn phát triển theo chiều rộng, giá trị gia tăng thấp, thu chưa đủ chi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trăn trở: "Đã hơn nửa thế kỷ từ khi Bác đi xa, Nghệ An vẫn chưa trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc, vì vậy, tôi đề nghị Đại hội Đảng bộ lần này phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất, thực hiện cho được điều mong mỏi thiết tha của Bác Hồ trong thời gian ngắn nhất. Nghệ An cần tạo cho được một kỳ tích sông Lam mà cả nước đang mong đợi".