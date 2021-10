Thủ tướng: Người dân kiềm chế, không di chuyển tự phát làm lây lan dịch bệnh

Sáng 2/10, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Chính phủ đã dành thời gian họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố và 705 huyện, thị xã, thành phố trong cả nước về công tác phòng, chống dịch COVID; bàn giải pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đặc biệt, thảo luận xây dựng hướng dẫn tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình, phạm vi, quy mô, mức độ phù hợp nhất có thể để các địa phương áp dụng. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau khi TP.HCM và một số tỉnh phía Nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, có hiện tượng nhiều người dân từ TP.HCM, Bình Dương di chuyển tự phát về quê. Do đó, Thủ tướng kêu gọi người dân nên kiềm chế, không di chuyển tự phát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và các tỉnh có đông người dân, lao động ngoại tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động người dân ở lại để được tiêm vaccine đầy đủ; tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội. Nếu người dân thực sự có mong muốn về quê vì các lý do khác nhau thì các địa phương phối hợp tổ chức đón, đưa người dân về quê, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây bức xúc cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Củng cố, phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; sẵn sàng tăng cường y tế lưu động, đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để dẫn đến quá tải hệ thống y tế và khủng hoảng y tế; hạn chế thấp nhất các ca tử vong.

Đồng thời, quán triệt thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân. Kết hợp điều trị sức khỏe tâm lý, tinh thần song song với sức khỏe thể chất với bệnh nhân mắc COVID-19. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch để thích ứng an toàn với dịch bệnh; chủ động dự báo, hoàn thiện các kịch bản, phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới. Việc thực hiện mở cửa phải có kế hoạch, chủ động, có lộ trình phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã và đang nỗ lực hết mình để nhập khẩu nhanh nhất, nhiều nhất vaccine để tiêm miễn phí cho nhân dân; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để chủ động vaccine trong nước. Phấn đấu đến cuối năm bao phủ được hơn 90% người dân trên 18 tuổi tại tất cả các địa phương được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và có kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi...

Trước đó, ngày 30/9, Thủ tướng đã ban hành công điện về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với 4 địa phương là TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai nhằm tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên người dân không tự ý di chuyển về quê. Đồng thời, các địa phương phối hợp đưa công nhân, người lao động đã về quê trở lại các tỉnh, thành phố trong khu vực để khôi phục sản xuất, kinh doanh.