Thủ tướng New Zealand hôm nay bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

(VTC News) -

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hôm nay (14/11), Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden, tạo đà cho những xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: The Times)

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975. Đến năm 2009, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện. Từ đó đến nay, mối quan hệ Việt Nam-New Zealand luôn phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật...Nổi bật nhất là việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao tiếp tục được hai nước duy trì: Thủ tướng Chính phủ hội đàm trực tuyến với Thủ tướng New Zealand tháng 7/2020; Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand cùng thời điểm...cho thấy hai bên luôn coi trọng mối quan hệ song phương. Đặc biệt, New Zealand luôn khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp cũng đã tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại Việt Nam - New Zealand. Hiện, Việt Nam là đối tác lớn thứ 16 của New Zealand. 9 tháng năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,1 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện, New Zealand có 49 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn 210 triệu USD tại Việt Nam. Về giáo dục, hiện có khoảng 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand, tạo thêm cầu nối gắn kết bền chặt giữa hai đất nước.

Đặc biệt, Việt Nam-New Zealand luôn hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; thúc đẩy hợp tác tại các tổ chức, diễn đàn đa phương như LHQ, ASEAN, APEC... và nhiều Hiệp định thương mại tự do quan trọng như CTTPP, RCEP.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- New Zealand phát triển ngày càng tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern lần này được kỳ vọng sẽ tạo đà cho quan hệ hai nước phát triển lên một tầng cao mới.

Đây cũng là dịp hai Thủ tướng đánh giá tổng thể quan hệ, từ đó xác định những xung lực mới, động lực mới, biện pháp mới, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Zealand đi vào một giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn.