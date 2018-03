Thủ tướng: Một số địa phương vẫn xảy ra đốt pháo dịp Tết

Chiều 21/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành về tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, công việc phục vụ Tết được triển khai sớm, chủ động, kịp thời, trách nhiệm. Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.

Các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, người nghèo, vùng thiên tai được quan tâm với tinh thần không để người dân thiếu đói, màn trời chiếu đất. Không khí đón Xuân phấn khởi. Một tin mừng đầu Xuân là chứng khoán có màu xanh, tăng 3%.

“Tôi có theo dõi tổng kết thì thấy tiền thưởng Tết của công nhân năm nay tăng khoảng 13%. Nông dân cũng có thu nhập cao hơn”, Thủ tướng bày tỏ.

“Có thể nói một Tết an toàn, chu đáo, đặc biệt công tác quản lý Nhà nước ở nhiều địa phương, nhiều bộ, ngành có nhiều tiến bộ đáng trân trọng, biểu dương”.

Thủ tướng cũng đánh giá cao các cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang, cán bộ y tế, cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan chức năng phục vụ nhân dân, mang lại Tết ấm no, an toàn cho người dân, trong đó có một đồng chí công an hy sinh và 5 đồng chí bị thương khi thực thi công vụ.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, tai nạn giao thông có giảm hơn nhưng vẫn còn xảy ra nhiều, làm chết nhiều người. Ngộ độc rượu và an toàn thực phẩm xảy ra ở một số nơi. Một số địa phương còn để xảy ra tình trạng đốt pháo.

Lưu ý việc triển khai công điện về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là tất cả các cấp, các ngành, mọi đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể, triển khai nhiệm vụ cụ thể.

Các bộ, ngành, cơ quan rà lại nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của mình để bắt tay ngay vào công việc, không để tình trạng "tháng Giêng là tháng ăn chơi".

Đặc biệt, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát tình hình kinh tế vĩ mô, giá cả, biến động thị trường để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng cao.

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tại các lễ hội.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ theo sự phân công cần đôn đốc kiểm tra công việc ở các đơn vị mình quản lý.

Thủ tướng nhắc đến việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo hứng khởi cho người dân, doanh nghiệp ngay đầu năm, giải phóng sức sản xuất “chứ không phải sau Tết chúng ta cứ ì xèo mãi, vẫn còn gây khó khăn, không tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh”.

Theo báo cáo tổng hợp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 diễn ra an toàn, tiết kiệm. Hàng hóa phục vụ Tết phong phú, chất lượng bảo đảm, không xảy ra tình trạng mất cân đối cung-cầu. Sức mua tăng từ 12- 15% so với ngày thường và tăng 10% so với Tết 2017.

Trong dịp nghỉ Tết, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì, nhất là trên các công trình trọng điểm, các đơn vị sản xuất thuộc lĩnh vực khai khoáng, luyện kim, năng lượng.

Từ ngày mùng 3 Tết, nhân dân nhiều địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức sản xuất, canh tác theo thời vụ. Nhiều địa phương tổ chức nghi lễ xuống đồng, mở biển.

Hoạt động du lịch sôi động trong dịp Tết. Lượng khách đến các khu du lịch trọng điểm tăng khoảng 15-20% so Tết 2017. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng tăng giá dịch vụ, ép khách.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước được bảo đảm.

Theo báo cáo của Bộ Công an và Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông, làm chết 195 người, bị thương 199 người, giảm 150 vụ (41%), giảm 8 người chết (4%), giảm 218 người bị thương (52%) so với dịp Tết 2017.

Theo thống kê trong 6 ngày nghỉ Tết của Bộ Y tế, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 37.376 trường hợp, không tăng so với 6 ngày Tết 2017.