Thủ tướng: Làm rõ vụ 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong

Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 5646 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thông tin báo chí phản ánh liên quan vụ việc 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người tử vong.

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ 5 cơ sở y tế từ chối bệnh nhân khiến một người chết. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, trường hợp có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, các đơn vị trên khẩn trương rà soát, chấn chỉnh ngay công tác tiếp nhận và cấp cứu đối với bệnh nhân; các trường hợp cấp cứu phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định; đồng thời có các giải pháp cụ thể không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc và phải đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế, khám chữa bệnh của người dân.

Người bị các cơ sở y tế từ chối và chết tại nhà là ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Đêm 13/8, ông D. bị bệnh nặng nên được người thân đưa đi cấp cứu tại 5 bệnh viện, cơ sở y tế nhưng không nơi nào tiếp nhận với nhiều lý do khác nhau.

Rạng sáng 14/8, người thân buộc phải đưa ông D. trở về phòng trọ. Sau đó vài giờ thì ông qua đời.

Ngày 16/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẩn trương xác minh làm rõ thông tin sự việc 5 cơ sở y tế ở tỉnh này không nhận cấp cứu, khiến bệnh nhân chết tại nhà. Sở gửi báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 17/8.

Nếu xảy ra tình trạng trên, Bộ Y tế đề nghị xem xét xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân liên quan bằng các hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề.

Bộ cũng đề nghị tỉnh khẩn trương chấn chỉnh các cơ sở tế y tế trên địa bàn vừa tham gia công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện khám, chữa bệnh. Các đơn vị phải cấp cứu kịp thời, bảo đảm duy trì khám, chữa bệnh, đồng thời sẵn sàng dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu dung điều trị người bệnh COVID-19.