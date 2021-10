Thủ tướng: Không để lỡ nhịp phục hồi kinh tế, không để nước ta tụt hậu

(VTC News) -

Chiều 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị về quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; đại diện các bộ, ngành liên quan; các Phó Chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: cùng đồng hành phòng, chống dịch COVID-19; Chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, an sinh xã hội; Phối hợp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn, điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 và việc tăng lương tối thiểu vùng bắt đầu từ 1/7 hàng năm.

Đến nay gần 380.000 đơn vị sử dụng lao động, gần 18,68 triệu lao động và các đối tượng khác nhận hỗ trợ với tổng kinh phí trên 15.800 tỷ đồng; hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động với kinh phí gần 7.500 tỷ đồng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và TLĐLĐ Việt Nam; nhất là những mặt đã làm được, chưa làm được; những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Trong đó, nhiều đại biểu đề cập đến việc lãnh đạo, vận động, hỗ trợ người lao động tích cực tham gia thực hiện hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích của mỗi lao động, người dân và vì quốc gia, dân tộc; vấn đề nhà ở cho người lao động..

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh rất nhiều những khó khăn, thách thức nhưng kế thừa những thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, với quyết tâm xây dựng Chính phủ “đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”, Thủ tướng đề nghị TLĐLĐVN cùng sát cánh với Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Trước mắt là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng, chống dịch thành công, vừa mau chóng khôi phục và thúc đẩy phát triển KTXH, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu trong giai đoạn hiện nay là khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, cần sớm đưa người lao động trở lại doanh nghiệp sản xuất an toàn, có thu nhập, ổn định cuộc sống; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Năng suất cao, chất lượng tốt”, “Mỗi người làm việc bằng hai” cùng cả nước phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, tránh đứt gẫy chuỗi cung ứng, dứt khoát không để lỡ nhịp, không để nước ta tụt hậu. Mỗi đoàn viên, người lao động phải là một chiến sỹ xung trận trong phòng chống dịch và phục hồi kinh tế.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, Công đoàn phải là một kênh tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước; góp phần quan trọng vào thực hiện đột phá chiến lược về nguồn nhân lực.

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ với khó khăn chung của đất nước, đoàn kết, đồng thuận đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với TLĐLĐVN và các cấp công đoàn giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của người lao động.

Về các đề xuất, kiến nghị của TLĐLĐVN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Bộ, ngành, giao các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành khẩn trương xử lý và có văn bản trả lời trước ngày 15/11/2021; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.