Thủ tướng: Hy vọng các doanh nghiệp luôn tự hào khi lựa chọn Việt Nam để đầu tư

(VTC News) -

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 ngày 25/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần “chân thành, tin cậy và trách nhiệm”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

“Tôi hy vọng các doanh nghiệp, nhà đầu tư luôn tự hào và vinh dự khi lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư, thực hiện thật tốt những gì đã cam kết, đã nói là làm, đã làm là hiệu quả, cùng nhau chiến thắng, cùng Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động tối đa mọi nguồn lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022.

Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng bền vững, đặc biệt chú trọng đến tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân.

“Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ phải dựa trên nền tảng bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân”, Thủ tướng nói.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, quy mô xuất nhập khẩu gấp đôi GDP của cả nước. Trong bối cảnh hiện nay, việc phải đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng hết sức quan trọng, và Việt Nam đã tham gia 15 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Chỉ có như vậy, Việt Nam mới có thể ứng phó, chống chọi được với những biến động của tình hình, những cú sốc từ bên ngoài và giữ được lòng tin, sự yên tâm của các nhà đầu tư.

“Chúng tôi biết sức mạnh của mình ở đâu để phát huy và nhân lên. Chúng tôi cũng biết chỗ yếu của mình ở đâu để cùng nhau và cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp kịp thời khắc phục”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh một số quyết định cho thấy sự tự tin, bản lĩnh, linh hoạt của Việt Nam, như quyết định mở cửa trở lại từ tháng 3/2022 khi Hà Nội đang trên đỉnh dịch COVID-19 về số ca mắc, đưa ra quyết định tổ chức SEA Games 31 (vào tháng 5/2022) ngay từ tháng 11/2021.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, chịu tác động mạnh từ tình hình thế giới, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện tích cực hơn, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Về chuyện đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh, các thông tin từ Diễn đàn đã phân tích rất rõ tiềm năng, lợi thế, cơ hội của Đà Nẵng và các nhà đầu tư đã nắm rõ. Đà Nẵng đã vươn lên rất mạnh mẽ trong những năm qua, đã và đang “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Việt Nam và Đà Nẵng đang ưu tiên thu hút đầu tư một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp dược, trang thiết bị y tế, các ngành công nghiệp nền tảng như chế biến chế tạo, vật liệu, các ngành đổi mới, sáng tạo, phát triển thị trường vốn.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022.

Về vấn đề các bộ ngành, chính quyền phải làm gì để doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam an toàn, lành mạnh, cùng phát triển, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Các cấp, ngành phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, đặc biệt là đẩy mạnh, tích cực hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính với doanh nghiệp và người dân.