Thủ tướng Hun Sen nói sẽ không tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc

(VTC News) -

Thông tin về việc Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nói sẽ không tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của Trung Quốc được đưa ra vào tối 5/2, trên tài khoản faccebook của ông.

Đề cập đến lý do không tiêm vaccine do Trung Quốc sản xuất, Thủ tướng Campuchia cho biết, việc ông không tiêm vaccine này là do quy định của sản phẩm đối với đối tượng tiêm. Theo đó, vaccine này được sử dụng cho người trong độ tuổi từ 18 đến 59, trong khi ông Hun Sen năm nay đã hơn 68 tuổi.

Trên Facebook của ông Hun Sen viết: "Tôi vừa nhận được thông tin từ Bộ Y tế. Bộ Y tế Campuchia cho biết đã nhận được công văn từ Văn phòng Cố vấn Kinh tế và Thương mại - Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia với nội dung vaccine Sinopharm chỉ được tiêm cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 59. Tôi đã hơn 68 tuổi nên kế hoạch tiêm vaccine của tôi được lên kế hoạch sẽ bị hủy”.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Trước đó, South China Morning Post đưa tin, ông Hun Sen là người Campuchia đầu tiên được tiêm vaccine do Sinopharm phát triển và sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên Facebook. Thủ tướng Hun Sen cho biết, lô vaccine COVID-19 đầu tiên sẽ đến Campuchia vào ngày 7/2.

Theo Thủ tướng Campuchia, vaccine sẽ được tiêm miễn phí cho các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao, bao gồm nhân viên y tế, giáo viên, lực lượng vũ trang, lái xe và người thu gom rác, cùng một số nhóm khác.

Campuchia đặt mục tiêu tiêm phòng cho 500.000 người trước Tết Khmer vào giữa tháng 4. Campuchia hiện công bố 470 ca bệnh và không có ca tử vong vì COVID-19.

Vaccine COVID-19 do Sinopharm phát triển được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở cả Campuchia và Trung Quốc. Tuy nhiên, một số ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả của vaccine COVID-19 do Trung Quốc sản xuất, vì các công ty không công khai dữ liệu của quá trình thử nghiệm.

Hôm 4/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo về vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Ông cho rằng nước này "hoàn toàn không chia sẻ thông tin" về việc thử nghiệm vaccine.