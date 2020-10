Thủ tướng: Hoãn tất cả cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão lũ

Sáng 26/10, điều hành cuộc họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó bão, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nước ta đang ở trong tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương, các ngành liên quan không tổ chức họp, trừ các cuộc họp rất cần thiết để tập trung ứng phó bão lũ.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện công điện về ứng phó mưa bão, không được mất cảnh giác, chuẩn bị tinh thần chủ động phòng chống tốt nhất để “khi bão vào cũng đỡ thiệt hại cho nhân dân, cho địa phương, còn không vào thì rút kinh nghiệm tốt để ứng phó”.

“Chúng ta biết cấp 12 gây thiệt hại vô cùng lớn, sau bão sẽ còn có lũ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành cuộc họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó bão.

Bên cạnh ứng phó bão số 9, Thủ tướng yêu cầu công tác cứu hộ, cứu nạn ở 5 tỉnh miền Trung phải được triển khai tốt, đặc biệt là tìm kiếm người còn mất tích và sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Ông lưu ý không để người dân màn trời chiếu đất, chịu cảnh đói rét.

Đối phó với bão số 9, Thủ tướng đề nghị, đảm bảo an toàn cho người là vấn đề quan trọng nhất.

“Tất cả các giải pháp phải được thực hiện để di chuyển tàu bè, di dời người dân ở các lồng bè trên bờ khi bão đến. Chủ lồng bè nếu giữ người dân ở lại các lồng không cho lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và xử lý nghiêm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu phải chủ động sơ tán dân vùng thấp, vùng ven biển có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp, không để người dân sát biển có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Các địa phương phải có phương án sơ tán dân phù hợp, vì nếu bão đổ bộ mạnh đúng như dự báo (cấp 12) thì mức độ nguy hại là rất lớn.

Nhắc lại tổn thất do đợt bão lũ vừa qua ở các tỉnh miền Trung là rất lớn với trên 100 người chết, hàng chục người mất tích, Thủ tướng nhấn mạnh phải đặc biệt lưu ý vấn đề sạt lở đất do mưa bão. Vấn đề an toàn hồ đập cũng phải rất lưu ý, ông yêu cầu không để xảy ra như hồ Kẻ Gỗ vừa rồi.

Theo Thủ tướng, sau bão, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho các lực lượng liên quan là công tác cứu hộ cứu nạn. “Trước hết, tôi giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải có cơ quan thường trực để đảm bảo việc này tốt nhất.

Ngay sau bão, phải có biện pháp rất mạnh, thậm chí dùng xe tăng, dùng trực thăng để cứu hộ người dân khi người dân bị đe doạ tính mạng”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành điện phải đảm bảo điện sinh hoạt cho nhân dân, nhất là các hệ thống điện cao áp. Giao thông cần phải thông suốt, không để ách tắc nhiều ngày. Các lực lượng chuẩn bị hàng hoá, không để người dân thiếu thốn.

“Tôi yêu cầu các địa phương quán triệt tinh thần ‘4 tại chỗ’, không bị động chờ đợi. Quán triệt việc bão số 9 có thể đến cấp 12 khi đổ bộ thì thiệt hại lớn thế nào để lên phương án, nhất là với các địa phương chưa đón bão mạnh như thế này. Các tỉnh có kinh nghiệm cũng không được chủ quan.

Với tình hình lũ chồng lũ, đất ngập nước, nếu chủ quan hậu quả sẽ rất lớn”, Thủ tướng nhấn mạnh.