Thủ tướng: Giữ gìn thi hài Bác là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa vô cùng lớn

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay (14/8) tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Quyền Trưởng ban, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất; Người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, ý chí, nhân cách Việt Nam; là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng; hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân.

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã vĩnh biệt chúng ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Hơn 20.000 đồng bào thủ đô và các địa phương trong cả nước cùng hơn 40 đoàn đại biểu quốc tế đã về Ba Đình tham dự lễ truy điệu người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam.

Với tấm lòng kính yêu vô hạn, đời đời nhớ ơn Bác và thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị: “Chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài và xây dựng Lăng của Người” để tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của Người mãi khắc ghi vào con tim, khối óc của mỗi người dân đất Việt, mãi mãi là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta.

Thực hiện nhiệm vụ giữa hai Nhà nước, các chuyên gia y tế Liên Xô và Việt Nam bắt tay vào những công việc kỹ thuật đầu tiên, vô cùng quan trọng để giữ gìn lâu dài thi hài Bác và phục vụ tang lễ tại Hội trường Ba Đình. Trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt, các chuyên gia Liên Xô đã luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ của quân đội Việt Nam, nỗ lực không nghỉ, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt để gìn giữ tốt nhất thi hài, phù hợp với hình thể và những nét đặc trưng của cơ thể lúc Người còn sống.

Từ năm 1992 đến nay, cơ chế hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thiết lập và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác làm thuốc cho thi hài Bác được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thận trọng, tỉ mỉ và chính xác;

Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước năm 2019 đã kết luận: “Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây”.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành “Đài hoa vĩnh cửu”, nơi hội tụ tình cảm, sự kính trọng, niềm tin, sự tri ân của các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Hồ Chủ tịch. Từ khi khánh thành và mở cửa đón khách đến nay, Lăng đã đón tiếp, phục vụ trên 60 triệu lượt người, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế của hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát biểu tham luận.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ vô tư, trong sáng, hiệu quả của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, mà thường xuyên, trực tiếp là các nhà khoa học, chuyên gia y tế của Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga đối với nhiệm vụ “đặc biệt quang trọng,thiêng liêng và cao cả” này.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự cống hiến, đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam, các ban, bộ ngành ở Trung ương; các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh dự, thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, việc hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga có những thuận lợi và thời cơ mới, song phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu,

Quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện Thông báo số 328-TB/TW ngày 19/4/2010 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 nhiệm kỳ 2021- 2025; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, phát huy truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo”, phấn đấu đến năm 2030 làm chủ hoàn toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi điều kiện.

Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước, các chuyên gia giỏi, đầu ngành trong lĩnh vực y sinh chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, tham gia hợp tác với Ban Quản lý Lăng nghiên cứu giải quyết các vấn đề khó, cấp bách và tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ, chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng để phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành cơ quan quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần để giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý Lăng yên tâm gắn bó với nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt đối với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu, phải luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường; phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong hợp tác nghiên cứu khoa học; tiếp thu kiến thức và học tập kinh nghiệm quý trong giữ gìn, lâu dài thi hài Bác.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đầu tư con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng Viện 69 trở thành Viện nghiên cứu chuyên ngành, chính quy, khoa học, hiện đại.

Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tuyệt đối trung thành, gắn bó với nhiệm vụ “vinh quang được đứng bên Người, canh cho Bác ngủ ngon giấc”; thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới và các phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng những năm qua.

Về công tác phối hợp, hợp tác giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga Thủ tướng chỉ rõ, 2 bên cần tiếp tục nghiên cứu, hợp tác trong cải tiến công nghệ và quy trình làm thuốc theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, độ an toàn cho Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiêu chuẩn hóa và đảm bảo khai thác được toàn bộ vật tư chuyên dùng tại Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ y sinh để giữ gìn an toàn, lâu dài thi hài Bác. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ KHCN mới trong nghiên cứu về ướp bảo quản.

Tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong công tác đào tạo cán bộ chuyên môn theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả (tăng thời gian, mở rộng hình thức, kết hợp bồi dưỡng tiếng Nga chuyên ngành).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sự hợp tác bền chặt, hiệu quả giữa hai cơ quan trong những năm qua đã trở thành hình mẫu trong hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó, đề nghị hai phía tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hình thức, nội dung hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng.

Thủ tướng khẳng định, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc, hai cơ quan và những kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, Thủ tướng tin tưởng rằng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga sẽ không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, sáng tạo, phối hợp hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh dự, thiêng liêng này.

Tại Hội nghị lần này, Thủ tướng Chính phủ đã trao tăng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu, tinh dầu LB Nga; Huân chương Hữu nghị cho Trưởng đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam và Bằng khen của Thủ tướng cho 11 tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm hợp tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.