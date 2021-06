Thủ tướng giao thí điểm cách ly tại nhà các ca F0 không có triệu chứng nặng

(VTC News) -

Kết luận cuộc họp với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 27/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh địa phương căn cứ hướng dẫn chung của Bộ Y tế, thí điểm việc cách ly tại nhà với các ca F0 không có triệu chứng nặng, hướng dẫn người cách ly thực hiện đúng quy định phòng chống dịch.

Đồng Nai cần phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên trong thực hiện mục tiêu kép, nghiên cứu, học tập các cách làm, kinh nghiệm hay của địa phương khác, căn cứ tình hình cụ thể để áp dụng sáng tạo, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng trong phòng chống dịch, lấy phòng ngừa là thường xuyên, liên tục, cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; khi có dịch thì phải chủ động tấn công, quyết liệt, đột phá, hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý, việc phong tỏa, giãn cách xã hội phải căn cứ vào tình hình dịch tễ cụ thể, hết sức linh hoạt, không cứng nhắc. Giãn cách rộng nhưng phong tỏa hẹp, khi đã phong tỏa thì phải thần tốc, tập trung lực lượng để xét nghiệm kháng nguyên nhanh, từ đó phát hiện F0, cách ly mầm bệnh khỏi cộng đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng lưu ý thực hiện 4 tại chỗ, đặc biệt quan tâm tới các khu công nghiệp, dứt khoát không để dịch lây lan vào khu công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nghiên cứu phương án vừa cách ly vừa làm việc, “vừa chiến đấu vừa sản xuất” tại các nhà máy.

Đồng Nai cần đầu tư thích đáng cho công tác quy hoạch để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại, cương quyết cắt giảm các các dự án kém hiệu quả, kéo dài, tập trung cho các dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh xem đại dịch là thời cơ để tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, tăng trưởng xanh, tận dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, kinh tế số, thương mại điện tử.

Giao các bộ, cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời các kiến nghị của Đồng Nai, Thủ tướng bày tỏ mong muốn, tình hình càng khó khăn, thách thức, tỉnh càng phải thông về tư tưởng, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, có trọng tâm trọng điểm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, các mục tiêu đã đề ra.

Biểu dương nỗ lực, cố gắng và các thành tựu, kết quả đạt được của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm, Thủ tướng nhấn mạnh Đồng Nai có vị trí rất chiến lược rất quan trọng với khu vực và cả nước cả về kinh tế-xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh được dự báo sẽ khó khăn do Đồng Nai có quan hệ chặt chẽ về mọi mặt với TP.HCM và các địa phương trong khu vực, trong khi dịch bệnh tại đây đang diễn biến phức tạp.

Thủ tướng yêu cầu, vẫn phải phấn đấu thực hiện các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, chống được dịch để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, sản xuất kinh doanh được mới có nguồn lực để chống dịch tốt hơn. Địa phương cần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân để người dân an tâm tham gia phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội; Kết thúc tốt đẹp năm học và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia hiệu quả, an toàn, đúng quy định.

“Đồng Nai phải kiên quyết, kiên trì thực hiện bằng được mục tiêu kép, căn cứ tình hình từng địa phương, từng thời điểm để ưu tiên chống dịch hoặc ưu tiên sản xuất, hoặc thực hiện đồng thời, đồng bộ cả hai nhiệm vụ này, chủ động, sáng suốt lựa chọn các thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp, tối ưu nhất”, Thủ tướng nhấn mạnh.