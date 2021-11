Thủ tướng giao Bộ KHĐT trình chương trình phục hồi, phát triển kinh tế

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/11 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh việc giao Bộ Y tế tham khảo, nghiên cứu kinh nghiệm các nước để hướng dẫn cách ly phù hợp cho người tiêm vaccine đủ 2 mũi và xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện Chương trình Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/11.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: VGP.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách an sinh xã hội đang triển khai để kịp thời cập nhật, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và đề xuất bổ sung các biện pháp mới cần thiết.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để sớm quy định về xuất nhập cảnh liên quan đến "hộ chiếu vaccine" phù hợp với tình hình hiện nay, bảo đảm khoa học, hiệu quả và hợp lý.

Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp nhu cầu kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch của các địa phương; nghiên cứu triển khai các giải pháp về nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương mua sắm trong phòng, chống dịch, bảo đảm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý.

Tổng hợp nhu cầu, đề xuất cấp bổ sung kinh phí bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19 từ nguồn kinh phí bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương theo Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các Bộ Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải... phối hợp Bộ Công an để kết nối, sử dụng cơ sở dữ liệu sẵn có khi triển khai các ứng dụng công nghệ nhằm thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng công nghệ.