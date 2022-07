Thủ tướng Đức: Chưa vào NATO, Ukraine không được đảm bảo an ninh như thành viên

(VTC News) -

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Berlin đang thảo luận về vấn đề đảm bảo an ninh Ukraine với các thành viên NATO. Theo đó, các đảm bảo an ninh đối với Ukraine sẽ ít hơn so với các bảo đảm dành cho các thành viên NATO.

“Rõ ràng, điều này sẽ không giống như đối với thành viên của NATO”, ông Olaf Scholz nhấn mạnh, đề cập đến nguyên tắc an ninh tập thể, áp dụng trong liên minh song không áp dụng cho các bên thứ ba.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cho hay vấn đề cung cấp một số đảm bảo an ninh cho Kiev sau thời điểm kết thúc xung đột "đang được các nhà ngoại giao thảo luận kỹ lưỡng".

Bên cạnh đó, ông Olaf Scholz cũng tiết lộ phương Tây sẽ duy trì sức ép lên Nga thông qua việc sử dụng các biện pháp trừng phạt.

Trước đó, Ukraine đã phát đi tín hiệu về việc nước này sẽ từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và đồng ý giữ vị thế trung lập theo yêu cầu của Nga để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Hôm 1/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thành lập nhóm quốc tế đặc biệt về đảm bảo an ninh cho Kiev. Theo ông Zelensky, nhóm này gồm “những nhân vật có ảnh hưởng từ nhiều quốc gia trên thế giới - Australia, Mỹ, Thụy Điển, Anh, Đức, Ba Lan, Pháp, ÝItaly và Ukraine", do cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đứng đầu.

“Nhiệm vụ chính của nhóm là phát triển định dạng đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nhóm này sẽ hoạt động lâu dài để đảm bảo không có các cuộc xung đột tương tự trong tương lai”, lãnh đạo Ukraine nói.

Mặc dù một số quốc gia NATO cho biết sẵn sàng cung cấp các bảo đảm cho Ukraine song cho đến nay vẫn chưa có nước nào chính thức lên tiếng đề nghị, cam kết đảm bảo an ninh đối với Kiev.

Từ lâu, Nga coi việc NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa trực tiếp đối với lợi ích an ninh của nước này. Moskva viện dẫn khả năng gia nhập NATO cua Ukraine là một trong những lý do chính khiến họ quyết định phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.