Thủ tướng: Dồn lực chăm lo cho dân, tận dụng thời gian vàng đẩy lùi dịch bệnh

(VTC News) -

Sáng 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ xuống vùng đỏ, xuống những nơi khó khăn nhất tại TP.HCM để “trăm nghe không bằng một thấy”, trực tiếp kiểm tra công tác chống dịch, hỗ trợ nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm y tế và an dân, an toàn cho người dân.

Tranh thủ thời gian vàng để kiểm soát dịch bệnh

Thủ tướng tin tưởng rằng, với quyết tâm, nỗ lực lớn, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, doanh nghiệp, dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn.

Thủ tướng lưu ý, chính quyền các cấp phải tranh thủ "thời gian vàng" này để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, thực hiện giãn cách xã hội phải thật nghiêm bởi đây là yếu tố quyết định.

"Đã tăng cường giãn cách xã hội thì phải thần tốc xét nghiệm trên diện rộng, ưu tiên xét nghiệm trước những người nguy cơ cao để phát hiện sớm F0, cách ly nhanh, phân loại kịp thời và có hướng điều trị phù hợp, hiệu quả từ sớm", Thủ tướng nói đồng thời nhấn mạnh thông điệp “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công tác phòng chống dịch, thăm hỏi, động viên người dân trong vùng cách ly phong tỏa ở TP Thủ Đức, TPHCM. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng cũng lưu ý phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người lang thang cơ nhỡ, tuyệt đối không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sử dụng mọi nguồn lực của phường, của thành phố, sự đóng góp của người dân, sự chi viện, tăng cường của cấp trên, các nguồn ủng hộ… vận dụng nhiều hình thức đa dạng như phát các túi an sinh, đi chợ giúp… để cân đối, chăm lo cho cuộc sống của người dân một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Thủ tướng cho hay, phải đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhiều người như sữa cho trẻ em, thuốc và thức ăn cho người già, người bệnh…

Trong quá trình thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và người dân tại TP.HCM, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải để người dân ốm mệt được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay từ xã phường bằng mọi hình thức như gọi điện thoại, kết nối trực tuyến...

Thủ tướng nêu rõ việc người dân ở khu vực tăng cường giãn cách phải được tiếp cận y tế sớm nhất, qua việc tăng cường lực lượng y tế, trang thiết bị y tế ở ngay xã, phường và phải khẩn trương thiết lập các trạm y tế lưu động để bảo đảm hỗ trợ y tế cho người dân, không chỉ điều trị người mắc COVID-19 mà còn cả các bệnh khác.

“Ở ngay tại xã, phường, không ai làm tốt hơn được các đồng chí. Thực tiễn hết sức phong phú, chúng ta phải sáng tạo để đáp ứng mọi nhu cầu cho người dân, bảo đảm giãn cách xã hội, tận dụng thời gian vàng để dập dịch.

Các đồng chí phải bám sát tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi, vận động người dân để người dân hiểu, tích cực thực hiện các giải pháp, chia sẻ với những khó khăn, bất tiện, vất vả để đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Nếu người dân bức xúc phải giải thích ngay, khẩn trương đáp ứng các nhu cầu của người dân. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Chiến thắng dịch bệnh hay không do dân quyết định nên dân phải tham gia. Người dân là trung tâm, là chủ thể”, Thủ tướng chia sẻ khi tới thăm Trạm Y tế lưu động tại phường Cát Lái.

Thủ tướng kiểm tra khu cách ly tập trung tạm thời và Trạm y tế lưu động của phường Cát Lái, hiện đang có 83 ca F0. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đồng thời, Thủ tướng chia sẻ, vừa làm, vừa động viên nhân dân, muốn nhanh phải chấp hành nghiêm. Chịu khổ 5-10-20 ngày còn hơn chịu khổ cả năm, dịch bệnh dây dưa mãi thì không làm gì được.

Hơn 10 triệu dân không thể trông chờ vào một tổng đài chung

Khi tới thăm hỏi, động viên người dân tại khu nhà trọ ngõ 966 đường Nguyễn Thị Định (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Thủ tướng đề nghị người dân tại đây gọi điện tới các số điện thoại khẩn cấp về y tế, an sinh xã hội để có thể tận mắt chứng kiến thực tế trong việc đáp ứng các nhu cầu của người dân tại cơ sở. Tuy nhiên, khi người dân gọi Tổng đài 1022 thì đều quá tải, không có người nghe máy.

“Người dân cần tiếp cận y tế thì hỏi ai? Vấn đề là người dân có biết không? Người dân cần là cần cái này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người dân tiếp tục gọi điện cho trạm y tế phường để thông báo có dấu hiệu sốt, yêu cầu hỗ trợ y tế ngay. Thực tế cho thấy, các lực lượng tại phường đã đáp ứng khi được người dân gọi điện.

Đội phản ứng nhanh của phường Thạnh Mỹ Lợi khẳng định chủ trương điều trị bệnh nhân ngay tại xã phường là rất đúng đắn, có thể đáp ứng được ngay nhu cầu y tế của người dân chỉ trong 5-10 phút, thay vì vài tiếng như trước đây. Nhờ làm tốt tiếp nhận thông tin, sơ cứu, điều trị kịp thời ngay tại cơ sở, người bệnh ít có khả năng chuyển nặng, giảm được quá tải ở tuyến trên, hạn chế thiệt mạng.

Thủ tướng thăm hỏi tình hình đời sống người dân ở khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Định. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tuy nhiên, vẫn có tình trạng người dân không biết phải gọi số điện thoại nào nếu gặp phải trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp. Qua kiểm tra, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, công tác thông tin tới người dân còn lúng túng. Thủ tướng phê bình lãnh đạo địa phương "phổ biến chưa tới nơi tới chốn"…

TP.HCM hơn 10 triệu dân, không thể trông chờ vào một tổng đài chung, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch phường Thạnh Mỹ Lợi làm ngay việc dán các tờ rơi lên từng khu trọ, từng phòng trọ, nêu rõ 3 số điện thoại để người dân biết: Khi đói gọi ai, khi ốm gọi ai, khi bị tấn công thì gọi ai.

Thủ tướng cũng biểu dương chủ khu trọ miễn giảm tiền trọ cho những người thuê nhà theo hoàn cảnh khác nhau, trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro và khó khăn.

Tới thăm Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu do Sở LĐ-TB%XH TP.HCM quản lý, Thủ tướng đề nghị TP.HCM xem xét tăng thêm mức hỗ trợ cho những người lang thang, cơ nhỡ được tập trung.

Theo thống kê, cơ sở này tập trung cả các trường hợp mất việc làm, hết tiền thuê trọ nên cả nhà phải ra đường. Một số người nước ngoài sống lang thang cũng sẽ được tập trung lại. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 500 người lang thang, cơ nhỡ đã được tập trung.

Một địa điểm được Thủ tướng tới thăm, kiểm tra đột xuất là bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông.

Tới thăm, kiểm tra đột xuất là bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo ngay để khắc phục việc thiếu oxy tại bệnh viện. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Bệnh viện đang điều trị 495 bệnh nhân, trong đó có 65 ca nặng, 2 ca nguy kịch, 428 còn lại chỉ có triệu chứng nhẹ. Đại tá Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện khẳng định, việc điều trị bệnh nhân ngay tại xã phường là rất đúng, rất quan trọng, phát hiện sớm để hạn chế bệnh nhân nặng, giảm tải cho các tuyến trên. Tuy nhiên, bệnh viện còn thiếu oxy.

Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ tại đây, đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần “bộ đội cụ Hồ”, vì nhân dân phục vụ. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo ngay để khắc phục việc thiếu oxy tại bệnh viện.