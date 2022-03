Thủ tướng đề nghị thảo luận kỹ tình hình kinh tế xã hội tháng 3

(VTC News) -

Ngày 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022.

Tình hình 2 tháng đầu năm khởi sắc, phục hồi trên tất cả các mặt, nhưng trong tháng 3 lại xuất hiện những khó khăn mới, Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận thật kỹ, đánh giá chính xác tình hình 2 tháng, dự báo tình hình tháng 3 và cả quý I để đề ra mục tiêu sát thực tế, có nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo để quý I tiếp tục đà phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho cả năm 2022.

Phiên họp tập trung thảo luận về một số nội dung chính: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; chương trình phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn năm 2022-2023; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đường vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 TP.HCM; công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games lần thứ 31…

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tháng 2 là tháng diễn ra Tết Nguyên đán, cũng là tháng bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận thật kỹ, đánh giá chính xác tình hình 2 tháng, dự báo tình hình tháng 3 và cả quý I để đề ra mục tiêu sát thực tế, có giải pháp phù hợp để quý I tiếp tục đà phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến mới với áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu, nhất là giá xăng dầu tăng cao, tình hình xung đột ở Ukraine…

Trong nước, dịch bệnh diễn biến phức tạp với biến chủng Omicron lây lan rất nhanh, nhưng chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình, dù ca mắc tăng nhanh, song số ca chuyển nặng và tử vong vẫn được kiểm soát.

Trong bối cảnh khó khăn, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, phấn đấu nên tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc và tiếp tục đà phục hồi trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khôi phục thị trường lao động.

Bên cạnh đó, chúng ta vẫn triển khai tốt các nhiệm vụ thường xuyên, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho nhân dân vui Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, rà soát những nơi, những gia đình khó khăn để hỗ trợ kịp thời, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.